Uyuşturucu zanlıları tutuklu yargılanacak

Lefkoşa’da 14 Aralık’ta uyuşturucu ile yakalanan Osed Alkhatib ve Alkhatib’a söz konusu uyuşturucuyu sattığı öne sürülen Safian Fatahalla aleyhindeki soruşturma tamamlandı

Evrim KAMALI

Lefkoşa’da narkotik polisleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda tasarruflarında uyuşturucu madde bulunan zanlılar Osed Alkhatib ve Safian Fatahalla dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede ifade veren polis memuru Halil Dümenci, zanlı Osed Alkhatib ve Safian Fatahalla’nın “Kanunsuz uyuşturucu madde alma, verme ve tasarrufu” suçlarından tutuklandığını belirtti. Polis, 14 Aralık 2019 tarihinde narkotik ekibinin aldığı ihbar üzerine zanlı Osed Alkhatib’in tasarrufunda uyuşturucu madde olduğunun tespit edildiğini söyledi.

Polis, aynı gün saat 17.30’da zanlı Osed Alkhatib’in Hamitköy’deki adresine gidildiğini ve apartmanın önünde tespit edilen zanlının üzerinde yapılan aramada, cebinde 5 ayrı foil kâğıda sarılı toplam 4 gram 736 miligram hintkeneviri ve içinde uyuşturucu madde olan tütünle karışık sarma sigara bulunarak emare alındığını anlattı.

Polis, zanlı Alkhatib’in evinde yapılan aramada salonda metal tepsi içerisinde 458 miligram ve beyaz renk poşet içerisinde 89 miligram hintkeneviri bulunarak, emare alındığını mahkemeye aktardı.

Polis, zanlı Osed Alkhatib’in gönüllü ifade verip, uyuşturucu maddeleri aynı gün zanlı Safian Fatahalla’dan 550 TL karşılığında 5 gram olarak aldığını itiraf ettiğini söyledi.

Polis, zanlı Osed Alkhatib’in gösterimiyle zanlı Safian Fatahalla’nın tespit edildiğini ve üzerinde yapılan aramada pantolonunun cebinde foil kâğıda sarılı 500 miligram, kot ceketinin cebinde ise 14 ayrı foil kâğıda sarılı yaklaşık 16 gram 840 miligram hintkeneviri bulunarak, emare alındığını mahkemeye aktardı.

Polis, zanlı Osed Alkhatib’in uyuşturucu etkisi altında kaza yapmaktan, mahkeme emrine riayetsizlikten, kavga ve rahatsızlıktan askıda davaları olduğunu, zanlı Safian Fatahalla’nın soygun, mahkeme emrine riayetsizlikten, kavga ve rahatsızlıktan askıda davaları olduğunu söyleyerek, zanlıların tutuklu yargılanmasını talep etti.

Yargıç Temay Sağer, zanlıların iki ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.