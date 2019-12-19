Uçakta deli paniği

Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan KKTC’ye gelecek uçakta yolcu olarak bulunan Nigar D. elindeki Kuran’ı Kerim’i sallayarak “Ben FETÖ’cüyüm, uçağı patlatacağım, katliam yapacağım” diye bağırmaya başladı. Uçakta büyük panik yaşandı. Etkisiz hale getirilen zanlının psikolojik sorunları olduğu açıklandı

Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan, dün saat 06.45’te KKTC’ye gitmek için pist başı yapan PC 1930 sefer sayılı uçağa binen Nigar D, sıra dışı tavırları ve şoke eden söylemleri ile uçağı birbirine kattı.

Güneş gözlüğü takıp başörtüsünü ağzına götürerek konuşan Nigar D, “Üç evlat büyüttüm. Biri Amerika’da, biri Kıbrıs’ta, biri vatan emniyette. Beni deli etmeyin, Müslümanlık bu mu? Doğu Türkistan eriyor. Kadınlar hamile bırakılıyor, biz burada yan gelip yatıyoruz. Kıbrıs’a kumar oynamaya gidiyoruz. Yeter be! Evlatlarımız, gençlerimiz, elden gidiyor. Ben vatan için buradayım. Ben millet için buradayım” dedi.

“Hepinizi yakacağım”

Uçaktaki diğer yolcular, Nigar D,’ye tepki koydu. Nigar D. Yolcuların tepkisi üzerine çantasından çıkardığı sigarayı yaktı ve çakmağı çakarak “hepinizi yakacağım” diye bağırmaya başladı.

Nigar D.’ye ilk müdahale yolcular tarafından yapıldı. Yolcular, kadına sigarasını söndürmesini söyledi, arka koltukta oturan bir yolcu Nigar D’nin elinden sigarayı aldı.

“Katliam yapacağım, havaalanında beş tane bomba var”

Nigar D. Bunun üzerine; “Beni çıldırtmayın, gençlerimizi fuhuşa, içkiye, kumara alıştırmayın. Hala Sultan’dan başlayacağım.

Patlatırım, her yerim bomba. Hepinizi yakacağım. Ben FETÖ’cüyüm. 15 Temmuz’da nasıl katliam yaptılarsa ben de onu yapacağım. Canlı bombayım. Patlatacağım. Uçağı yakacağım. Havaalanında şuanda beş tane bomba var” diye haykırdı.

Tutuklandı

Yaşanan olay üzerine, uçuş iptal edilirken pilotlar uçağa polis çağırdı.

Nigar D. uçağa çağrılan polis ekiplerince gözaltına alınarak havalimanındaki polis merkezine götürüldü.

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne gönderildi

Olay nedeniyle tahliye edilen uçak, yapılan aramaların ardından saat 10.00’da Ercan Havalimanı’na hareket etti.

Havalimanındaki polis merkezinde işlemleri tamamlanan Nigar D. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne gönderildi.

Nigar D.’nin daha önce de psikolojik tedavi gördüğü ortaya çıktı.