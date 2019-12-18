Mesut Özil PES 2020’nin Çin’de satılan versiyonundan çıkartıldı

Arsenal futbol takımının orta saha oyuncusu Türkiye kökenli Alman futbolcu Mesut Özil, Çin hükümetinin Uygur Türklerine yönelik muamelesini protesto eden paylaşımına gelen tepkilerin ardından dünyanın en popüler bilgisayar oyunlarından PES 2020’nin Çin’de satışa sunulan versiyonundan çıkartıldı.

PES’in Çin’deki dağıtımını gerçekleştiren NetEase şirketi konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Alman oyuncu Özil, sosyal medyada Çin’le ilgili radikal bir açıklama yapmıştır. Bu sözler, Çinli futbolseverlerin duygularını incitmiş ve sporun sevgi ve barış ruhunu ihlal etmiştir. Bunu anlamıyoruz, kabul etmiyoruz ve affetmiyoruz” dedi.

Türk asıllı Alman oyuncu, Cuma günü yaptığı paylaşımda Uygur Türklerini, “eziyetlere direnen mücahitler” olarak nitelemiş ve “Kuranlar yakılıyor, camiler kapatılıyor, din alimleri öldürülüyor, bacılar zorla Çinli erkeklerle evlendiriliyor. Tüm bunlara rağmen Ümmeti Muhammed suskun” demişti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Şuang da konu ile ilgili bir açıklama yaptı ve Mesut Özil’i Şincan eyaletini ziyaret etmeye davet etti.

Geng, bu bölgede yaşayan ve çalışan insanların huzurlu bir hayat sürdüğünü iddia etti.

Özil’in bu mesajı Arsenal’in çok popüler olduğu Çin’de öfke dalgası yarattı.

Arsenal’in Pazar günü Manchester City ile oynadığı karşılaşmanın canlı yayını Çin devlet televizyonu CCTV’nin yayın akışından çıkarıldı.

Çin’in sosyal medya platformlarında bazı kullanıcılar, Özil’in formasını yaktıkları görüntüleri paylaştılar.

Arsenal, paylaşımın “Özil’in kişisel yorumu” olduğunu söyledi.