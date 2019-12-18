FutbolSpor

Mesut Özil PES 2020’nin Çin’de satılan versiyonundan çıkartıldı

19 Aralık 2019

Arsenal futbol takımının orta saha oyuncusu Türkiye kökenli Alman futbolcu Mesut Özil, Çin hükümetinin Uygur Türklerine yönelik muamelesini protesto eden paylaşımına gelen tepkilerin ardından dünyanın en popüler bilgisayar oyunlarından PES 2020’nin Çin’de satışa sunulan versiyonundan çıkartıldı.

PES’in Çin’deki dağıtımını gerçekleştiren NetEase şirketi konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Alman oyuncu Özil, sosyal medyada Çin’le ilgili radikal bir açıklama yapmıştır. Bu sözler, Çinli futbolseverlerin duygularını incitmiş ve sporun sevgi ve barış ruhunu ihlal etmiştir. Bunu anlamıyoruz, kabul etmiyoruz ve affetmiyoruz” dedi.

Türk asıllı Alman oyuncu, Cuma günü yaptığı paylaşımda Uygur Türklerini, “eziyetlere direnen mücahitler” olarak nitelemiş ve “Kuranlar yakılıyor, camiler kapatılıyor, din alimleri öldürülüyor, bacılar zorla Çinli erkeklerle evlendiriliyor. Tüm bunlara rağmen Ümmeti Muhammed suskun” demişti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Şuang da konu ile ilgili bir açıklama yaptı ve Mesut Özil’i Şincan eyaletini ziyaret etmeye davet etti.

Geng, bu bölgede yaşayan ve çalışan insanların huzurlu bir hayat sürdüğünü iddia etti.

Özil’in bu mesajı Arsenal’in çok popüler olduğu Çin’de öfke dalgası yarattı.

Arsenal’in Pazar günü Manchester City ile oynadığı karşılaşmanın canlı yayını Çin devlet televizyonu CCTV’nin yayın akışından çıkarıldı.

Çin’in sosyal medya platformlarında bazı kullanıcılar, Özil’in formasını yaktıkları görüntüleri paylaştılar.

Arsenal, paylaşımın “Özil’in kişisel yorumu” olduğunu söyledi.



Etiketler

İlgili Makaleler

“Taraftarı yanımızda istiyoruz”

18 Aralık 2019

Rauf Denktaş yarı finalde: 53-47

18 Aralık 2019

Eliz’den bir ilk

18 Aralık 2019

LAÜ’nün konuğu YDÜ

18 Aralık 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı