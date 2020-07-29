BasketbolSpor

Palmer, İzlanda’da

29 Temmuz 2020
KKTC, Tonguç KOTAK, Basketbol, Yakın Doğu Üniversitesi, Darrell Palmer,

Tonguç KOTAK

İki sezondur KKTC Basketboluna Yakın Doğu Üniversitesi forması ile hizmet eden Darrell Palmer yeni sezonda İzlanda Ligine transfer oldu.

Palmer sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Bugün dünyada olup biten her şeyle, yeteneklerimi İzlanda’ya götüreceğimi söylemekten son derece mutluyum. Sessizce hareket ediyorum ama her zaman hareket ediyorum. KKTC’deki eski takımım Yakın Doğu Üniversitesi’ne  teşekkür ederim.” dedi.

Palmer geçtiğimiz sezon pandemiye kadar oynanan ligde 30 dakika süre alırken 395 puan verimlilik, 255 sayı, 177 ribaunt ve 20 blokla birincilikleri kimseye kaptırmamıştı.


Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Bir tarih böyle çöktü… Çetinkaya Spor Klübü küme düştü

Bir tarih böyle çöktü… Çetinkaya Spor Klübü küme düştü

22 Temmuz 2020
Photo of Barış ve özgürlük kupası için yarıştılar

Barış ve özgürlük kupası için yarıştılar

22 Temmuz 2020
Photo of Çetinkaya mı? Düzkaya mı?

Çetinkaya mı? Düzkaya mı?

22 Temmuz 2020
Photo of Süper Lig’de son maçlar bugün oynanıyor

Süper Lig’de son maçlar bugün oynanıyor

22 Temmuz 2020
Photo of LeBron James’in imzalı oyuncu kartına 1.8 milyon dolar

LeBron James’in imzalı oyuncu kartına 1.8 milyon dolar

21 Temmuz 2020
Photo of K-Pet Süper Lig’de 30. haftanın hakemleri açıklandı

K-Pet Süper Lig’de 30. haftanın hakemleri açıklandı

21 Temmuz 2020
Photo of Ertuğ Nasıroğlu Basketbol Federasyon Başkanlığı’na niye aday olduğunu açıkladı

Ertuğ Nasıroğlu Basketbol Federasyon Başkanlığı’na niye aday olduğunu açıkladı

21 Temmuz 2020
Photo of 20 Temmuz yol koşusu yapıldı

20 Temmuz yol koşusu yapıldı

21 Temmuz 2020
Photo of Hüseyin Çimşir’le yollar ayrıldı

Hüseyin Çimşir’le yollar ayrıldı

20 Temmuz 2020
Photo of Yenierenköy’de zıpkın ve oltalar yarıştı

Yenierenköy’de zıpkın ve oltalar yarıştı

20 Temmuz 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı