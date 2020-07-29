Palmer, İzlanda’da

Tonguç KOTAK

İki sezondur KKTC Basketboluna Yakın Doğu Üniversitesi forması ile hizmet eden Darrell Palmer yeni sezonda İzlanda Ligine transfer oldu.

Palmer sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Bugün dünyada olup biten her şeyle, yeteneklerimi İzlanda’ya götüreceğimi söylemekten son derece mutluyum. Sessizce hareket ediyorum ama her zaman hareket ediyorum. KKTC’deki eski takımım Yakın Doğu Üniversitesi’ne teşekkür ederim.” dedi.

Palmer geçtiğimiz sezon pandemiye kadar oynanan ligde 30 dakika süre alırken 395 puan verimlilik, 255 sayı, 177 ribaunt ve 20 blokla birincilikleri kimseye kaptırmamıştı.