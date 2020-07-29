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Süper Lig’de tarihi “küme düşme” kararı

29 Temmuz 2020
Süper Lig, BtcTurk Yeni Malatyaspor, Hes Kablo Kayserispor, MKE Ankaragücü, küme düşme, Türkiye, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu

Süper Lig’de küme düşme 2019/2020 Cemil Usta Sezonu için kaldırıldı. 34 haftanın sonunda son 3 sırada yer alan BtcTurk Yeni Malatyaspor, Hes Kablo Kayserispor ve MKE Ankaragücü önümüzdeki sezon yoluna Süper Lig’de devam edecek.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu’nun davetiyle Riva’da toplantıya katıldı.

Kulüpler Birliği Vakfı, bu sezon için “küme düşme”nin kaldırılması üzerine başvuru yapmıştı. Bu gelişmenin üzerine Bakan Kasapoğlu ile TFF Yönetimi Riva’da bir araya geldi. Kritik toplantının ardından Süper Lig’de küme düşmenin kaldırılması kararı alındı.

Süper Lig’de 2020/21 sezonuna 21 takımla, 2021/22 sezonuna ise 20 takımla devam edilecek.

Öte yandan yeni “yabancı sınırı” kuralı 1 sezon için ertelendi.


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