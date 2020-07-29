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Çetinkaya’da yeni dönem Kır’la başladı

29 Temmuz 2020
Çetinkaya, Ceran Tunalı, Cemal Kır, teknik adam

Kıbrıs Türk futbolunun efsane takımı Çetinkaya’da yeniden yapılanma bugün itibarıyla başladı.

Tarihinde ilk kez küme düşen ve gelecek sezon 1.Lig’de mücadele edecek olan Çetinkaya, eski futbolcularınından Cemal Kır’ı takımın teknik patronluğuna getirdi.

Başkentin sarı-kırmızılı takımı Çetinkaya’da Başkan Ceran Tunalı ve yöneticileri, bugün öğlen ilk kez haber sitemizden duyurmuş olduğumuz gibi teknik adam olan Cemal Kır ile anlaşma sağladı.

Çetinkaya kulübü tesislerinde bir araya gelen her iki taraf da resmen el sıkıştı. Çetinkaya Başkanı Ceran Tunalı, “Yeniden yapılanmaya gideceğiz demiştik ve bu süreci başlattık. Cemal hocamız da bu projemizin en büyük parçası olacaktır. Özümüze dönerek disiplini ön planda tutarak Çetinkaya’ya yakışır bir takım ve futbol izletmek istiyoruz. Camiamıza hayırlı olsun” dedi.


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