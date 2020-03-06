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Özyiğit: Ülkenin Maarif Vakfı okullarına değil, devlet okullarına ihtiyacı var

6 Mart 2020

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Kuzey Kıbrıs’ta çok acil okul ihtiyacı olduğunu, ancak maarif anaokullarına değil ilkokul başta olmak üzere devlet okullarına ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Özyiğit, 5 aylık görev sürelerinde Osman Örek Meslek Lisesi’ni yaptıklarını, Girne’de de hem atıl durumda olan bir okulu restore ederek eğitime yeniden kazandırdıklarını hem de modern ve çağdaş bir ilkokul yapılması için gereken kaynağı bulduklarını anımsattı.

TDP’den yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın KKTC özelinde maarif okullarına ihtiyaç olduğunu belirterek, Girne ve Gazimağusa’da bu okulların faaliyete geçmesi yönünde çalışmalar yapıldığını açıkladığını anımsatan Özyiğit, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun bu konuda ne düşündüğünü sordu.

Türkiye’de 2016 yılında kurulan Maarif Vakfı’nın şu anda beş kıtada 90 okula sahip olduğunu belirten Özyiğit, “Dünyada 27 bin öğrencisi bulunan okullar Türkçe öğretmesiyle ön plana çıkmıştır. Kıbrıslı Türklerin konuştuğu dil de, eğitim dili de Türkçe olduğuna göre buna ne gerek var. Bizlere de mi Türkçe öğretecekler” dedi.

Ana dili Türkçe olmayan ülkelerde ağırlıklı olarak Türkçe öğreten Maarif Okulları’nın bu amaçla burada açılmasının anlamlı olmadığını belirten Özyiğit, “Yoksa niyet başka mıdır?” diye sordu.

Görevde bulundukları dönemde kendilerine de böyle bir talep geldiğini ancak onay vermediklerini belirten Özyiğit, “Ülkemizin başta Girne olmak üzere, Lefkoşa, Mağusa ve İskele bölgelerinde çok acil okula ihtiyaç olunduğu bir gerçektir, ancak bu tür okullara ihtiyaç yoktur” dedi.

Hangi platformda olursa olsunlar, tüm eğitim kurumlarının, eğitimin dayandığı temel ilkeler olan laik-demokratik bakış açısı ile denetlenip, yönlendirilmeye çalışılması gerektiğine inanarak, bu yönde çalıştıklarını kaydeden Özyiğit, Kıbrıs Türk halkının büyük çoğunluğunun da kendileri gibi düşündüğüne inanç belirtti.

Özyiğit, Kıbrıs Türk halkının yıllardır sürdürdüğü yaşam biçimi ile kendi özgün ve özgür duruşu, kendi kültürü ve kimliğiyle var olmakta kararlı olduğunu kaydetti.




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