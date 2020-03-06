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Tarım Dairesi haftalık gıda analiz sonuçlarını açıkladı

6 Mart 2020
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Tarım Dairesi’nin haftalık gıda analiz sonuçlarında 3 üründe limit üstü kalıntı, bir üründe ise tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildi.

Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 28 Şubat– 5 Mart tarihleri arasında yapılan denetimlerde 35 ithal üründen 1’inde, ithalde de 18 üründen 2’sinde limit üstü ilaç kalıntısı, 1’inde de tavsiye dışı bitki koruma ilacı kullanıldığı tespit edildi.

İthal ürünler arasında, Onbaşı İşletmeleri Ltd.’e ait çeri domates limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden firmanın isteği üzerine menşeine iade edilecek.

Yerli ürünler arasında ise, Gazimağusa sakinlerinden Abdullah Açıkgöz’e ait hıyarda tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiği için ürün imha edilecek.

Gazimağusa sakinlerinden Zahide Yıldırım’a ait kapya biber ile Bostancı sakinlerinden Zalihe Köymen’e ait domateste limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden bu ürünleirn hasadı bir sonraki analize kadar durduruldu.

 

 6 Mart CumaTarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:
 İsimYerli/ithalÜrünAnaliz Sonucu
1SVS Tic. Ltd.İthalElma StkTemiz
2SVS Tic. Ltd.İthalElma GoldenTemiz
3SVS Tic. Ltd.İthalArmut DeveciTemiz
4SVS Tic. Ltd.İthalÇeri DomatesTemiz
5SVS Tic. Ltd.İthalElma Granny SmithTemiz
6SVS Tic. Ltd.İthalElma AmasyaTemiz
7Onbaşı İşl. Ltd.İthalElma StkTemiz
8Onbaşı İşl. Ltd.İthalElma GoldenTemiz
9TÜKİthalSığır Süt Yemi 19Temiz
10Onbaşı İşl. Ltd.İthalHıyarTemiz
11Nuri Ersoy Ltd.İthalArmut S.MariaTemiz
12Onbaşı İşl. Ltd.İthalElma GoldenTemiz
13Nuri Ersoy Ltd.İthalElma Granny SmithTemiz
14SVS Tic. Ltd.İthalÜzüm Dan Ben HannahTemiz
15Nuri Ersoy Ltd.İthalElma StkTemiz
16SVS Tic. Ltd.İthalElma GalaTemiz
17Onbaşı İşl. Ltd.İthalElma StkTemiz
18Onbaşı İşl. Ltd.İthalElma GoldenTemiz
19Onbaşı İşl. Ltd.İthalElma Granny SmithTemiz
20Onbaşı İşl. Ltd.İthalElma StkTemiz
21SVS Tic. Ltd.İthalElma StkTemiz
22SVS Tic. Ltd.İthalArmut DeveciTemiz
23SVS Tic. Ltd.İthalHıyarTemiz
24SVS Tic. Ltd.İthalArmut NiğdeTemiz
25Onbaşı İşl. Ltd.İthalÇeri DomatesMenşeine İade
26Onbaşı İşl. Ltd.İthalAyvaTemiz
27Onbaşı İşl. Ltd.İthalElma StkTemiz
28Nuri Ersoy Ltd.İthalElma StkTemiz
29Nuri Ersoy Ltd.İthalArmut DeveciTemiz
30Nuri Ersoy Ltd.İthalElma GoldenTemiz
31Nuri Ersoy Ltd.İthalHıyarTemiz
32Halil Kasap Paz.İthalElma StkTemiz
33Halil Kasap Paz.İthalElma GoldenTemiz
34Pınarlı Tarım Hay. İşl.İthalManolya Besi YemiTemiz
35Pınarlı Tarım Hay. İşl.İthalMelisa Süt YemiTemiz
36Unicop Enterprises Ltd.GüneşköyDomates(Kokyteyl)Temiz
37Abdullah PişkinAydınköyKapya BiberTemiz
38Abdullah PişkinAydınköyKabakTemiz
39Eyüp BalabanGayretköyMandora MandalinTemiz
40Ali KarakuşGazimağusaDomatesTemiz
41Abdullah AçıkgözGazimağusaHıyarÜrün İmhası
42Bayram SunaGazimağusaHıyarTemiz
43Zahide YıldırımGazimağusaDomatesTemiz
44Zahide YıldırımGazimağusaKapya BiberLimit Üstü
45Hakan GülerKoruçamMaydanozTemiz
46Hakan GülerKoruçamRokaTemiz
47Hakan GülerKoruçamIspanakTemiz
48Murat GazioğluGazimağusaPatlıcanTemiz
49Rüstem CanlısoyGüzelyurtBaklaTemiz
50Zalihe KöymenBostancıDomatesLimit Üstü
51Güner LumanYeşilırmakÇilekTemiz
52Alper SalahiYeşilırmakYeşil Kıvırcık MarulTemiz
53Alper SalahiYeşilırmakKırmızı Kıvırcık MarulTemiz

 




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