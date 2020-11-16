Özyiğit: Dün Maraş’ta bir şov yapıldı

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, son siyasi gelişmeler başlıklı bir konuşma yaptı. Bir an önce bir hükümet kurulması temennisini ifade eden Özyiğit, bir azıklık hükümeti kurulacağını ve bir partiden birkaç vekilin angaje edileceği yönündeki duyumları olduğunu kaydetti. Özyiğit, bu olasılığı doğru bulmadığını anlattı ve bu konuda yasanın da açık olduğunu belirtti.

“DÜN MARAŞ’TA BİR ŞOV YAPILDI”

“Dün Maraş’ta bir şov yapıldı” diyen Özyiğit, Maraş’la ilgili uluslararası konjenktür ve hukukun belli olduğunu ifade etti.

Maraş’taki mal sahiplerine çağrı yapıldığını ve TMK’ya başvuru yapılması istendiğini ancak Maraş’ın şimdiye kadar gelinen süreçte iade kapsamında olduğunu anlatarak, bunun uluslararası hukuk boyutunun enine boyuna değerlendirilip değerlendirilmediğini sordu.

Bir gazinin dünkü etkinliklerde çukura düştüğüne işaret eden Özyiğit, kendisine geçmiş olsun diledi ve bu çukurlarla ilgili daha önce Meclis’ten uyarı yapıldığını anlattı.

Pandemi hastanesi konusunda, Cumhurbaşkanı Tatar’ın “proje çizilsin ihaleye çıkılsın görevi vermeme rağmen yapılmadı, ne yapacaktım Cumhurbaşkanımı arayacaktım” dediğini kaydeden ve bunu eleştirerek “yazıklar olsun” diyen Özyiğit, Tatar’ın KKTC’de hazırlanmış olan projelere bakmadığını söyledi.

Özyiğit, hastane açılışına sağlık örgütlerinin çağrılmadığını, hastanede görevlendirme de yapılmadığını dile getirdi.

Öte yandan “cumhurbaşkanlığı için 5 dönümlük bir yer alın bir saray yapın” dendiğini, bunun “boş verin evine ekmek götüremeyenleri, siftah etmeden kepenk kapatanları siz saray yapın sefa sürün” demek olduğunu ifade etti.

Dün yapılan eylemlere de değinen Özyiğit, dünkü eylemleri engelleme girişimlerinin yasalara aykırı olduğunu söyledi.

Tatar’ın TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sayın cumhurbaşkanım demesini eleştiren Özyiğit, “dün bir alt yönetim olunduğu bir kez daha pekiştirildi” dedi.

Azerbaycan’dan gelen davete değinen Özyiğit, Akıncı’nın cumhurbaşkanlığı döneminde Kazakistan’da devlet başkanları seviyesinde gelen davet için “Sayın Erdoğan’ın heyetinde gelebilirsiniz” dendiğini kaydetti.