Arıklı: Kimse ateşten gömleği giymek istemiyor

YDP Başkanı Erhan Arıklı, KKTC’nin kuruluşunun 37’nci yıldönümü hakkında konuşma yaptı. Dün cumhuriyetin kuruluşunun coşkulu şekilde kutlandığını ifade eden Arıklı, Türkiye’den en üst seviyede yetkililerin, düzenlenen törenlere katıldığını anımsattı.

Dünkü törenlerin en dikkat çekici yanlarından birinin Maraş’taki etkinlik, diğerinin 100 yataklı yeni hastane ve Cumhurbaşkanı Tatar’a Azerbaycan’dan gelen resmi davet olduğunu kaydetti.

Bunun oldukça olumlu olduğunu ve sonrasında başka ülkelere de resmi ziyaretler yapılacağından “emin olduğunu” ifade eden Arıklı, “böylece Güney Kıbrıs’ın yavaş yavaş iki devletli bir anlaşmaya yanaşmasının sağlanacağını” dile getirdi.

Maraş’la ilgili sürece de değinen ve Maraş’ın askeri bölge olmaktan çıkarılıp TMK’ya başvuru yolunun açılması gerektiğini söyleyen Arıklı, Maraş’taki kamu arazilerinin kullanıma açılması gerektiğini de belirterek, “Bunları gerçekleştirdiğimiz zaman Güney Kıbrıs üzerinde ciddi baskılar oluşturmuş olacağız” dedi.

Arıklı, Maraş açılımının konsensusla yapılmasını ümit ettiğini kaydetti.

Arıklı konuşmasında, Güney Kıbrıs’a yapılan “100 hastanızı kabuk edebiliriz” mesajını olumlu olarak değerlendirdi.

“KİMSE ATEŞTEN GÖMLEĞİ GİYMEK İSTEMİYOR”

Hükümet kurma çalışmalarında mümkün olan en geniş tabanlı koalisyonla yürünmesi ve ardından seçimlere gidilmesi gerektiğini söyleyen Arıklı, kimsenin böylesi bir dönemde “ateşten gömleği giymek istemediğini” de kaydetti.

DP Milletvekili Koral Çağman’ın YDP vekillerinin içinde olacağı hükümete onay vermeyeceği açıklaması üzerine, kendisini tanıdığını, gerçek niyetinin bu olmadığını düşündüğünü ifade ederek, öte yandan sosyal medyada bu ve bundan daha ötesini düşüneneler olduğunu gördüğünü belirtti.

Sosyal medyada YDP’yi küçümseyen ifadelere rastladığını kaydeden Arıklı, ırkçılık kavramının şekil değiştirdiğini, baskın bir grubun başka bir grubu küçümsemesi ötekileştirmesinin de ırkçılık kapsamına girdiğini dile getirdi.

KKTC’nin tüm vatandaşlarının eşit olduğunu kaydeden Arıklı, kimsenin YDP’yi bir diğer siyasi partiden aşağı görme hakkı olmadığını belirtti.

Yerinden söz alan Koral Çağman da, tüm söylenenlere BRT’de katıldığı programda yanıt vereceğini dile getirdi.