Saner: Şoför okulları ve ehliyetler için ara formül üretilecek

UBP Genel Sekreteri Ersan Saner de 62. Madde tahtında söz aldı ve bütçede gelirlerin ancak cari giderleri karşıladığını, altyapı yatırımlarının Türkiye’nin katkılarıyla yapılabildiğini anlattı.

Ersan Saner, cumhuriyetin kuruluşunu kutlarken herkesin üzerine düşen görevleri elbirliğiyle yapması gerektiğini anlattı.

Kıbrıs’ta bir çözüme ulaşılmamasının nedeninin Kıbrıslı Rumların tavrı olduğunu kaydeden Saner, güven yaratıcı önlemlerin hayata geçmesi çerçevesinde yaşanan sıkıntılara işaret etti ve telekomünikasyon alanını örnek verdi.

Kıbrıs Türk halkının çözüm konusundaki iradesini ortaya koyduğunu ve son seçimlerde iki ayrı devlet terminolojisi üzerine politika kuran adayın Cumhurbaşkanı seçildiğini anlatan Saner, Kıbrıs Türk halkının kaybedecek bir 50 yılı daha olmadığını dile getirdi.

“Son oyun oynandıktan sonra elde iki devletli çözümden başka bir şey kalır mı” diye soran Saner, Maraş konusunda ise, ezber bozan politikalara ihtiyaç olduğunu anlattı.

“MARAŞ AİHM KARARLARINA TERS DÜŞMEYECEK ŞEKİLDE ÇÖZÜLECEK BİR OLAY”

Saner, Maraş’ın AİHM kararlarına ters düşmeyecek şekilde çözülecek bir olay olduğunu, dünya hukukuna aykırı bir dilde konuşmalarını kimsenin beklememesini istedi.

Tek alternatif federasyondur düşüncesinde olmadıklarını ve bunu açıkça ifade ettiklerini, iradenin de bu biçimde şekillendiğini anlattı.

Pandemi hastanesi konusunda Cumhurbaşkanı Tatar’ın konuşmasına değinen Saner, “buyrun kaynak vardır” dendikten sonra, kendisinin de üye olduğu KTMMOB’ta yaşanan sıkıntıdan dolayı bu projenin hayata geçmediğini söyledi.

Bazı yasalar nedeniyle denetleme yetkisi devlette olan her konuda bir birliğe yetki verildiğini anlatan Saner, bu durumun en sıkıntılı dönemlerde zor durumlar yaşattığını anlattı.

Saner, bir an önce İnşaat Dairesinde kalifiye işgücü yaratmak, orayı gerekirse hizmet satın alarak, belirli bir dönem bu daireyi ayağa kaldırmak gerektiğini anlattı; “kendi kurumlarımızın denetim konusunda güçlendirilmesi için her türlü adımın atılması gerekmektedir” dedi.

HÜKÜMET KURMA ÇALIŞMALARI…

Ekonominin zor durumda olduğunun bir gerçek olduğunu ancak ziyaret ettikleri hiçbir parti için elini taşın altına koymak istemediler demediğini anlatan Saner, bugünden itibaren hükümet kurmak için bir program dahilinde gerekli randevuları almak için çalışmalara başlayacaklarını anlattı.

Saner, buna göre tüm partilerle tekrardan görüşüp karar üreteceklerini, halkın hükümetsiz kalmaması için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

Saner, şoför okulları ve ehliyetler konusunda bir ara formül üreteceklerini anlattı.

Saner’in konuşmasını tamlamasıyla yerinden söz alan TDP Başkanı Cemal Özyiğit, KTMMOB’un hastanenin açılışında söylenenlerle ilgili yaptıkları açıklamayı okumasını istedi.

Maraş konusunda yeni bir rotaya gidildiğini, Türkiye heyetleriyle bu konuda görüşmeler yapıldığını duyduğunu söyleyen Özyiğit, “Meclis’in bypass edildiğini” kaydetti.

CTP milletvekili Sıla Usar İncirli de, yerinden söz alarak, Saner’in planlama ve inşaat dairesinin uzun süredir içinde bulunduğu zorluklardan bahsettiğini söyleyerek, bu eksikliğin 10 yıllık bir süredir bilindiği anlattı.

Yerinden söz alan CTP Milletvekili Fikri Toros da, iki devletli çözüm açıklamalarına değinerek, bu konuyu değerlendirdi.

Yerinden alınan sözlere cevaben KTMMOB’un açıklamalarını okuyacağını söyleyen Saner, süreçte yaşanan sıkıntıları birliğin üyesi olduğu için çok iyi bildiğini anlattı.

Saner, birlikten hizmet satın almaktan hiçbir zaman çekinmediğini de dile getirdi.

“MARAŞ İÇİN YAPILAN YOLUN PARASI DEVLET BÜTÇESİNDEN…ÜLKENİN KURUMLARIYLA YAPACAĞIZ”

Maraş konusunda hükümetin atacağı adımlardan Meclis’in haberdar edileceğini söyleyen Saner, Maraş için yapılan yolun parasının devlet bütçesinden belediyeye aktarıldığını ve yolun devlet tarafından yapıldığını anlattı.

Yerinden söz alan milletvekillerinin inşaatların TOKİ tarafından yapılacağı haberlerine işaret etmesi üzerine Saner “Biz bu işi bu ülkenin kurumlarıyla yapacağız” dedi.

“Kendi kurumlarımızla hareket ederken Türkiye’den destek almamız gerekiyorsa belirli anlaşmalar çerçevesinde bunu yapacağız” diyen Saner, “Maraş’ın kanalizasyonunun yapılması için maddi destek gerekirse anavatan Türkiye’den maddi destek de alacağım, teknik destek de alacağım, aynı AB’den alınan destek gibi. Ama kurumlarımızı da gözeterek” dedi.

11 Şubat belgesine koydukları şerhe işaret eden Saner, süreci bilgi paylaşımı ile sürdüreceklerini anlattı.