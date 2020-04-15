Özuslu: Bu yanlıştan dönülmesi sürecine katkı koyan herkese teşekkürler

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Başkanı Sami Özuslu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda basın emekçilerine müjdeli bir haber verdi. Özuslu, “Hükümet, basın emekçilerini de destek kapsamına almıştır. Az önce Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay ile görüştüm, hem yazılı basın hem de radyo ve TV çalışanlarının 1500 TL destek alacaklarını söyledi”.

Özuslu: Birlikte mücadeleye devam

Özuslu açıklamasının sonunda, “Çok ciddi sorunlar yaratacağı aşikar olan bu yanlıştan dönülmesi sürecine katkı koyan herkese teşekkürler.” diyerek bir mesaj verdi. “Birlikte mücadeleye devam”

İşte o açıklama



ÖZEL SEKTÖRDEKİ BASIN EMEKÇİLERİNE ÖNEMLİ DUYURU

Hükümet, basın emekçilerini de destek kapsamına almıştır. Az önce Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay ile görüştüm, hem yazılı basın hem de radyo ve TV çalışanlarının 1500 TL destek alacaklarını söyledi.

Diğer birçok mağdur kesimle birlikte kamu görevi yapan basın emekçilerimizin de ‘akmazsa damlar’ katkı kapsamına alınması, basın örgütlerinin, yayın kuruluşlarının, sivil toplum örgütlerinin ve toplumun haklı tepkilerinin sonucudur.

Çok ciddi sorunlar yaratacağı aşikar olan bu yanlıştan dönülmesi sürecine katkı koyan herkese teşekkürler.

Birlikte mücadeleye devam.