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Fatih Terim koronavirüsü yendiğini duyurdu

15 Nisan 2020

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim yapılan son koronavirüs testinin negatif çıktığını açıkladı.

Instagram hesabından canlı yayın yapan Fatih Terim’in açıklamaları şu şekilde:

“Öncelikle herkesi çok özlediğimi söyleyerek başlayayım. Maalesef zor bir süreçten geçiyoruz. Bu virüs, ne yazık ki hepimizin hayatına girdi. Maalesef alışkanlıklarımızı, yaşam biçimimizi, kişileri ve olayları algılama şeklimizi de değiştirdi. Üzülerek söylüyorum; sevdiklerimizi de aramızdan aldı. Hayatını kaybetmiş herkese Allah’tan rahmet diliyorum. Tüm insanlara şifa ve sabır diliyorum.

Bildiğiniz gibi yaklaşık bir aydır bu virüsle mücadele ediyorum. İnanın hiç kolay değildi. Ama bugüne şükürler olsun. Uzun süren tedavim boyunca bugün ilk negatif test sonucumu aldığımı buradan sizinle paylaşmak istedim. Virüsün tedavisinde fayda sağlandığı söylenen plazma bağışı için, yani donör olmam için kıymetli hekimler tarafından kriterleri karşıladığım düşünülürse, bunun için de seve seve elimden geleni yapmayı hazırım. Belki birkaç insanın hayatına dokunurum. Bu da beni mutlu eder.

Belki bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. İnanıyorum ki yeni hayatlarımız, yeni alışkanlıklarımız için başlangıç adımımız moral olacak. Hiçbir zaman ümitsizliğe kapılmadan moralimizi en üst seviyede tutacağız. Bizler ne badireler atlattık. İnşallah ülke olarak bunu da el ele atlatacağız. Hayatta her şeyin yeri, tam veya eksik de olsa doluyor. Bir tek şey hariç; o da canımız.

O yüzden lütfen kendinizi, sevdiklerinizi, herkesi korumak için bu işi ciddiye alın. Bana bir şey olmaz demeyin. Tüm uyarıları ve virüsten korunma çözümlerini dikkatle uygulamak lazım. Belki de en önemlisi; bizim için kendilerinden ve ailelerden vazgeçen tüm sağlık çalışanlarına gözünüz gibi bakın. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Elim kalbimde, hepinizi sevgiyle kucaklıyorum”



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