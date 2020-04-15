Hatay: Hükümet aklınca casino işletmecilerine şantaj yaptı

Havadis Gazetesi köşe yazarlarımızında Mete Hatay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hükümetin casino çalışanlarıyla ilgili aldığı kararı sert bir dille eleştirdi. Hatay, “Gerçekten kendimi tutamıyorum bazen!! Bugün hükümet, Casinolar “imtiyaz” paralarını yatırdıkları taktirde, 8,000 Casino emekçisine yönelik kişi başı 800 TL yardım yapacağını söyledi !! Yani isterse Casino patronu, imtiyazı yatırmamaya ve işçiye de para vermemekte devam edebilecek!! Benim anladığım bu.. Umarım yanılırım!! ” dedi. Önemli bir soruna parmak basan Hatay, “Anladınız mı şimdi niye insanlar yığılıyor İçişleri Bakanlığının önüne vatandaş olabilmek için! Oyun yoksa yaşam hakkın da yok bu memlekette!!” diyerek sözlerine son verdi.

İşte o açıklama:

Gerçekten kendimi tutamıyorum bazen!! Bugün hükümet, Casinolar “imtiyaz” paralarını yatırdıkları taktirde, 8,000 Casino emekçisine yönelik kişi başı 800 TL yardım yapacağını söyledi !! Yani isterse Casino patronu, imtiyazı yatırmamaya ve işçiye de para vermemekte devam edebilecek!! Benim anladığım bu.. Umarım yanılırım!! Örneğin, “imtiyazı bir haftaya kadar yatırmazsanız, çalışma izninizi bir daha yenilememek üzere iptal edip, imtiyaz verebilecek başka şirketlere çağrı yapacağım ” demek yerine, bu hareketiyle hem alacağı olduğu Casino patronlarının peşine düşmeyeceğini, hem de emekçiye karşı hiçbir sorumluluk almamalarını teşvik etmiş oluyorlar… Özellikle KKTC pasaportu taşıyan ve seçme hakkı olmayan emekçiye!!! Anladınız mı şimdi niye insanlar yığılıyor İçişleri Bakanlığının önüne vatandaş olabilmek için! Oyun yoksa yaşam hakkın da yok bu memlekette!!