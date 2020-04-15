Corona virüs son durum: ABD’de bir günde en yüksek can kaybı

Dünya genelini etkisi altına alan corona virüs ”wordometers” internet sitesinde yer alan bilgilere göre şu ana kadar 126 bin 776 can aldı.

Vaka sayısı ise, 2 milyon 779 olarak bildiriliyor.

Öte yandan corona virüs tedavisinde şu ana kadar 484 bin 831 kişi başarılı olarak hastalığı yendi.

İTALYA

İtalya’da Covid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 578 artarak 21 bin 645’e yükseldi.

ABD

ABD’de Covid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 410 artarak 26 bin 59’a yükseldi.

İNGİLTERE

İngiltere’de Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 761 artarak 12 bin 868 oldu.

İSPANYA

İspanya’da Covid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 523 artarak 18 bin 579’a çıktı.

RUSYA

Rusya’da corona virüs tespit edilenlerin sayısı 3 bin 388 artarak 24 bin 490’a ulaştı.Ülkede 28 kişi daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.