Corona virüs son durum: ABD’de bir günde en yüksek can kaybı
İlk olarak 2019 Aralık ayında Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüste, dünya genelinde vaka sayı 2 milyonun üzerine çıktı. Küresel salgında ise şu ana kadar 128 binden fazla can kaybı yaşandı. İtalya'da Covid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 578 artarak 21 bin 645'e yükseldi. Son bir günde, İspanya'da can kaybı 523, ABD'de ise 2 bin 410 arttı
Dünya genelini etkisi altına alan corona virüs ”wordometers” internet sitesinde yer alan bilgilere göre şu ana kadar 126 bin 776 can aldı.
Vaka sayısı ise, 2 milyon 779 olarak bildiriliyor.
Öte yandan corona virüs tedavisinde şu ana kadar 484 bin 831 kişi başarılı olarak hastalığı yendi.
İTALYA
İtalya’da Covid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 578 artarak 21 bin 645’e yükseldi.
ABD
ABD’de Covid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 410 artarak 26 bin 59’a yükseldi.
İNGİLTERE
İngiltere’de Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 761 artarak 12 bin 868 oldu.
İSPANYA
İspanya’da Covid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 523 artarak 18 bin 579’a çıktı.
RUSYA
Rusya’da corona virüs tespit edilenlerin sayısı 3 bin 388 artarak 24 bin 490’a ulaştı.Ülkede 28 kişi daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.
İRAN
İran’da yeni tip corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 94 artarak, 4 bin 777’ye yükseldi.