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Özgürgün, Özersay’ı hedef aldı: Özersay ve çetesi…

30 Mayıs 2019
hüseyin özgürgün

UBP Eski Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, hakkında basında çıkan “yalan haber”lerin, HP Genel Başkanı Kudret Özersay tarafından servis edildiğini iddia etti.

15 aydır şahsıma karsı Kudret Özersay ve çetesi tarafından sürdürülen karalama kampanyaları karşısında halkımıza yalandan ve zarardan başka bir şey vermediğini iddia eden Özgürgün, Özersay ile bütün gücümle mücadele etmeye devam edeceğini söyledi.

Özgürgün’ün açıklamaları şöyle:

“15 aydır şahsıma karsı Kudret Özersay ve çetesi tarafından sürdürülen karalama kampanyaları karşısında halkımıza yalandan ve zarardan başka bir şey vermemiş bu kişiyle bütün gücümle mücadele etmeye devam edeceğim bilinmelidir”

“kendini haklı cıkarmak için 15 aydır polis içerisinde varlığnı bildiğmiz birkaç yandaşıyla kamu oyuna sürekli siyasi makamını da kullanarak bu tip yalan haberleri pompalamakta olan Kudret Özersay yolun sonuna gelmiş bir politikacının hırçınlığnı ve saldırganlığını sergilemektedir”

“30/05/2019 tarihli ülkemin saygın gazetlerinden bazılarının(KIBRIS gazetesiAFRİKA gazetesiHABERCİ gazetesi)baş sayfada şahsımla ilgili gerçeği yansıtmayan dedikodudan ibaret söylemleri varmış gibi haber yapması beni derinden üzmüştür.yalan haberlerle ilgili yasal süreci başlattık”

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