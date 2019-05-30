Gökçe’den bir taşta iki kuş

İKİ ŞARKISINI HARMANLAYACAK:

Ünlü şarkıcı Gökçe, bu kez iki şarkının harmanlamasını yaparak mash-up bir çalışmayla dikkatleri üzerine çekeceğini söyledi

“Hep Beraber Deliriyoruz” teklisiyle adından söz ettiren Gökçe, bu kez iki şarkının harmanlamasını yaparak dünyadaki mash-up örneklerine bir yenisini ekliyor. Müziğe olan tutkusuyla dikkat çeken Gökçe, müzik çalışmalarıyla ilgili detayları büyük bir heyecanla dile getirdi. Öyle ki kendi tabiri olan “Şarkı söylemek aşk gibi bir şey!” ifadesi bu satırlarda daha da anlam buldu.

İşte Gökçe’nin sevenleriyle paylaştıkları:

“Hep Beraber Deliriyoruz” şarkısı için yeni planlarınız neler?

İki şarkının ya da bir ünlü melodi ve şarkının aynı çatı altında bir şarkı olarak harmanlanması olacak yeni düzenleme. Dünyadan örnek olarak Rihanna-Wild Thoughts, Santana-Maria Maria, Jennifer Lopez-On the Floor gösterilebilir.

“Tuttu Fırlattı” ve “Ne Yapardım” şarkılarından sonra gelen yeni parçalar için endişelendiniz mi hiç? Her zaman endişe edilecek bir durum bu ama her şarkı bir tanedir, bir daha ondan bir tane daha olmaz, olmamalıdır, yoksa tekrara girersiniz.

İlk günden bu güne müzikte yol kat ettiğinizi düşünüyor musunuz?

Şarkı söylemem çok gelişti diyebilirim. Genelde üzüldüğüm şeylerden ve hatalarımdan ders çıkaran bir insanım ama gider yine aynı hataları yaparım; çünkü başkalarına göre hata olan şey aslında sizin özünüzdür, istediğiniz şeydir, o yüzden içten geldiği gibi davranmaya devam.

Peki favori sanatçılarınız nedir?

Genellikle bağımsız dünya gruplarını dinlerim, birden fazla tarzın karıştığı müzikler hoşuma gider. Şarkıcılar ve gruplar olarak değil de o ara hangi şarkıları seviyorsam o şekilde bir playlist’im olur. Queen-You Don’t Fool Me, Muse-Unintended, Aaron-U Turn (Lili), Reamonn-Supergirl ve Duman-Ah vazgeçilmezlerim mesela.

Müzik sizin yüreğinizde nasıl bir anlam buluyor?

Şarkı söylemek ya da enstrüman çalmak aşk gibi bir şey aslında, siz onu değil o sizi seçiyor. Mutlu oluyorsunuz, heyecan duyuyorsunuz, onsuz yapamıyor, kendinizi eksik hissedip bunalabiliyorsunuz. Aşk gibi sürprizli ve inişli çıkışlı bir şey sunuyor size. Hem seviyor hem de ruhen yoruluyorsunuz ama her şeye rağmen ondan vazgeçmeyi aklınızdan bile geçiremiyorsunuz.