AP seçimleri ve Kızılyürek

Pazar günü yapılan AP seçimleri uzun yıllar üzerinde çok konuşulacak tarihi bir olaydır.

Bu tarihi olayı birçok açıdan ele alabiliriz:

Öncelikle, Türk tarafındaki her türlü karalama ve baskılara rağmen, Kıbrıslı Türkler bu seçime katılmayı seçtiler.

Kıbrıslı Türklerin bu seçime katılmalarının önemli bir anlamı var. Bu anlam, Niyazi Kızılyürek’in kişiliğinde Avrupa Parlamentosunda ortaya çıkacaktır.

AP seçimlerinde Kıbrıslı Türklerden 5663 kişi oy kullandı.

Türk oylarının 4076sı AKEL’e, 1335’i YASEMİN HAREKETİ’ne, 56sı KSP ne, 68i DİSİ’ye, 48’i EDEK’e, 27si DİKO’ya, 18’i Yeşil Ittifak’a, 16sı Demokratik Hareket’e, 14ü ELAM’a, 1i Milli İttifak’a ve 4ü bağımsız adaylara gitti…

Politis gazetesi “Kıbrıslı Türklerin Yüzde 59’u Rum Adaya da Oy Verdi” başlığıyla manşetten aktardığı haberinde, Rum İçişleri Bakanlığı’nın yaptığı seçim analizlerindeki rakamların, Kıbrıslı Türklerin yalnızca Niyazi Kızılyürek’e oy vereceği ve Rum adayları desteklemeyeceği konusunda bazı çevreler tarafından yapılan öngörüleri yalanladığını yazdı.

Kıbrıslı Türklerin en çok tercih oyunun bin 220 oyla AKEL’in adayı Neoklis Siligotis’e gittiğini yazan gazete, AKEL’den Marina Nikolau’nun 528, Yorgos Kukumas’ın 318, Yorgos Yeorgiu’nun 195, Athos Yeorgiu’nun da 145 tercih oyu aldığını kaydetti.

Kıbrıslı Türkler bu seçimde, kendilerine en yakın olan Parti’nin AKEL olduğunu , kullandıkları oylarla gösterdiler.

Kıbrıslı Türkler Niyazi Kızılyürek’in yanısıra en çok oyu Neoklis Siligodis’e vererek, Kıbrıslı Türkler içinde en etkili Rum isminin Neoglis olduğunu gösterdiler.

Neoklis Siligodis, Kıbrıs Türklerinin English School’a alınmasında ve sonrasında, Kıbrıs Türkleri arasında çok olumlu işler yapan bir birey olarak kendisini kanıtlamıştı.

Kıbrıs Türk toplumunun , kendisi için uğraş veren insanları unutmayacağı, Neoklis’in desteklenmesiyle yeniden ortaya çıktı.

Niyazi Kızılyürek ve AKEL şimdi tarihi bir dönemeçtedirler.

Kıbrıs Cumhuriyetinde resmi diller, Rumca, Türkçe ve İngilizcedir. Bu Kıbrıs Cumhuriyeti anayasasında açıkça belirtilmektedir.

Niyazi, kendi ana dili olan Türkçe’nin AB dili olması için, elinden geleni yapacaktır.

Niyazi’ye bu mücadelesinde AKEL de kesinlikle destek verecektir.

AP parlamentosuna seçilen diğer Rum milletvekillerinin Partilerinin tavırları da, Niyazi Kızılyürek’in seçilmesiyle , iyice berraklaşmak zorunda kalacaktır.

Niyazi Kızılyürek’in birçok dili iyi bilmesi ve Kıbrıs ‘ın her iki toplumunu iyi tanıması, AB içindeki çalışmalarda Kıbrıs’ın tümüne çok faydalı olacaktır.

Niyazi Kızılyürek’i fanatik Rumlar Türk casusu, fanatik Türkler de Rum casusu olmakla karalamaya çalışmaktadırlar.

Kızılyürek ise yazdığı birçok eserde ise, milliyetçi söylemler yerine evrensel bir yaklaşım gösteren dürüst , ilkeli bir akademisyen olduğunu kanıtlamıştır.

Kızılyürek, AP içerisinde de bu dürüst ve ilkeli tutumunu sürdürerek, Kıbrıs’ın tümüne önemli katkılar yapacaktır.