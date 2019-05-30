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Alman vatandaşlığına geçen yabancılar arasında Türkler ilk sırada

30 Mayıs 2019
Alman vatandaşlığı

Almanya Federal İstatistik Ofisi verilerine göre 2018’de Alman vatandaşlığı alan yabancılar arasında Türkler ilk sırada yer aldı. Alman vatandaşlığına geçen Türkiye kökenlilerin sayısında 2017’ye göre yüzde 11,5 oranında artış oldu.

Alman yetkililer, 2018 yılında Alman vatandaşlığı alan kişi sayısının toplamda yüzde 0,1 oranında artışla 112 bin 340 kişi olduğunu bildirdi. Rapora göre İngilizlerin Alman vatandaşlığına ilgisi azalırken Türkiye kökenlilerin arttı.

Türkiye kökenli olup Alman vatandaşlığı alanların sayısı 2018’de 16 bin 700 kişi oldu. Bu sayı Türklerin Almanya vatandaşlığı alan en büyük grup olduğunu gösteriyor.

2018’de vatandaşlık alan İngilizlerin sayısı 2017’ye oranla düştü ancak yine de İngilizler Türklerden sonra vatandaşlık talep eden ikinci en büyük grup.

İngilizlerin Avrupa Birliği’ne (AB) üye diğer devletlerden pasaport talebi Brexit sürecinde artış gösterdi. İngilizler AB bloku içerisinde yaşama ve çalışma imkanlarını korumak için diğer ülkelerden vatandaşlık alıyor.

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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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