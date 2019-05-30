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Gürçağ: Partimle aramda hiçbir gerginlik yoktur

30 Mayıs 2019
İzlem Gürçağ

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Girne Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra, partisiyle arasında hiçbir gerginlik olmadığını belirterek, “Parti içerisindeki farklı görüşlerin dillendirilmesi bugün olduğu gibi, yarın da, gelecekte de olacaktır. Bu özgür çizgideki hareketlilik, partimizin en büyük demokrasi kazanımıdır” dedi.

Altuğra, yaptığı yazılı açıklamada, UBP’de özümsenmiş bir demokrasi anlayışı olduğunu, bu demokratik anlayış zemininde milletvekillerinden Parti Meclisi üyelerine ve tabandaki üyelere kadar herkesin görüşlerini rahatlıkla ifade edebildiğini dile getirdi.

İzlem Gürçağ Altuğra şunları kaydetti:

“Partimizin en büyük kazanımlarından biri olan demokrasi anlayışı çizgisinde dile getirilen tepki içerikli söylemler sonrasında parti ile aranızdaki gerginliğin boyutu nedir veya güven oylamasında tavrınız ne olacak gibi sorulara yanıtım aşağıdaki gibi nettir.

“PARTİMLE ARAMDA GERGİNLİK YOK… GÜVENOYLAMASINA KATILACAĞIM”

Partimle aramda hiçbir gerginlik yoktur. Parti içerisindeki farklı görüşlerin dillendirilmesi bugün olduğu gibi, yarın da, gelecekte de olacaktır. Bu özgür çizgideki hareketlilik, partimizin en büyük demokrasi kazanımıdır.

Koalisyonun büyük ortağı olan partimizin içinde bulunduğu 41.hükümetin güven oylamasına kesinlikle katılacağım. Bir an önce güven oyu alarak göreve başlayacak olan hükümetin, zaman kaybetmeden, sorunlar yumağı haline gelen problemler üzerine yoğunlaşıp, çözümler getirmesi, ülkemiz halkının en büyük beklentisidir. İnşallah, hak-hukuk ve adalet çizgisinde verilecek yoğun çalışmalar halkımızı rahatlatacak olumlu sonuçlar getirecektir.”

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