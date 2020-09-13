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Özgöçmen: Hastalar başka noktalara sevk edildi

13 Eylül 2020
Ali Özgöçmen

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası (KTHES) Başkanı Ali Özgöçmen, ikinci pandemi merkezi olarak adlandırılan birimde dün başlattıkları ve bugün de devam eden eylemin, “klinikteki hastaların farklı noktalara sevk edilmesinden” dolayı “başarıyla neticelendiğini” açıkladı.

Ali Özgöçmen, yazılı açıklamasında, buradaki koşullar düzeltilmeden yeniden hasta yatışı yapılmaya başlanması halinde merkezi bilimin ışığında düzenleyeceklerini belirtti.

Barış Ruh ve Sinir Hastanesi’ndeki Covid-19 kliniğindeki fiziki koşulların bilim dışı olduğuna işaret eden Özgöçmen, meslektaşları ve hastaların can güvenliği için talep ettikleri düzenlemede herhangi bir iyileştirme yapılmadığı için dün verilen sürenin dolduğunu ve bugün sabah itibarı ile üye meslektaşlarıyla birlikte kliniğe giriş yapılmadığını ifade etti.

Özgöçmen, şunları kaydetti:

“Başlatmış olduğumuz bu haklı eylem neticesinde ilgili klinikteki hastalar farklı noktalara sevk edilerek eylem başarıyla neticelenmiştir. Ancak sağlık bakanlığı buradaki sağlıksız koşulları  düzeltmez ise ve  yeniden hasta yatışı yapmaya kalkışırsa  bizler yeniden gelir gerekirse kapıyı kırar bildiğimiz gibi bilimin ışığında düzenleriz.”


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13 Eylül 2020

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