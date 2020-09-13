Özel eğitim okullarında uyarı grevi yapılıyor

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), tüm özel eğitim okullarında yarın uyarı grevi yapıyor.

KTÖS’ten yapılan açıklamaya göre, özel eğitim okullarında çocuğu olan velileri de risk ortadan kalkıncaya kadar çocuklarını okula getirmeme çağrısı yapıldı ve tüm özel eğitim okullarında öğretmenleri, çocukları korumak için yarından itibaren sabah 08:00-09:20 arasında uyarı grevinde olacakları belirtildi.

Açıklamada, yarın saat 12.00’de Sağlık Bakanlığı önünde konu ile ilgili basın toplantısı yapılacağı da ifade edildi.