Kıbrıs

Özel eğitim okullarında uyarı grevi yapılıyor

13 Eylül 2020
KTÖS

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), tüm özel eğitim okullarında yarın uyarı grevi yapıyor.

KTÖS’ten yapılan açıklamaya göre, özel eğitim okullarında çocuğu olan velileri de risk ortadan kalkıncaya kadar çocuklarını okula getirmeme çağrısı yapıldı ve  tüm özel eğitim okullarında öğretmenleri, çocukları korumak için yarından itibaren sabah 08:00-09:20 arasında uyarı grevinde olacakları belirtildi.

Açıklamada, yarın saat 12.00’de Sağlık Bakanlığı önünde konu ile ilgili basın toplantısı yapılacağı da ifade edildi.


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13 Eylül 2020

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