Aşıksoy: Kapanmasak ta radikal tedbir şart

Sosyal Adalet Hareketi Başkanı ve Karantinasız Girişlere Hayır Gurubu yöneticisi Saffet Aşıksoy, karantinanın yaşandığı Mart ve Nisan aylarından durumumuzun kat ve kat kötü olduğunu belirtti.

Turizm geliri elde edemediğimiz gibi, eğitim sektörünü de kaybettiğimizi belirten Saffet Aşıksoy, “işletmeler salgından dolayı tek tek kapanma yaşıyor.” dedi.

Aşıksoy, “12 maddelik radikal önlemlerin uygulanmaması halinde tüm işletmelerin, çalışanlarında pozitif vaka çıktıkça birer birer kapanmaya devam edecek ve bugünü arar durumda olacağız” dedi.

Açıklama şöyle:

BİRAZ UZUN YAZACAĞIM. OKUNMA OLASILIĞININ AZ OLDUĞUNU BİLİYORUM. ZAMAN AYIRIP OKUYANLARA ŞİMDİDEN TEŞEKKÜRLER

Siyasetci, bilgi, beceri, dürüst, çalışkan,planlı gibi özelliklerin yanında öngörülü de olmalıdır. Bunların hiçbiri yoksa en azından uzmanlara, halka ve öngörü sahibi kişilere kulak verir ki, ülkeyi son sürat duvara toslatmasın.

Mayıs’tan beridir söylediklerimize kulak asmadınız, muhtemelen buna da asmayacaksınız ama halkı dinlememenin ülkeyi getirdiği durum ortada.

Altyapı eksikliği, maddi imkansızlıklar ve liyakattan yoksun yöneticiler bir yana, ülkede herşey mükemmel olsaydı bile, sürekli pozitif vaka gelişlerinin önlenememesi durumunda, yine ülke çökme noktasına gelirdi.

Haziran başında, en az 14 gün karantina talep ettiğimizde, sadece hükümet değil, bazı muhalefet partileri ve neredeyse tüm ekonomik örgütler, bunun ekonomiyi öldüreceğini ve imkansız olduğunu söylemişti. Bizim o günkü öngörümüz, karantinasız girişlerden dolayı tekrar başlayacak bir salgının maddi götürüsünün, turizm getirisinin kat kat üstünde olacağı ve bu yüzden, sağlığı bir tarafa bıraksak bile, ki biz bırakılmasına karşıyız, ekonominin daha da kötüye gideceği ve ülkeyi batma noktasına getireceği yönündeydi.

Geldiğimiz nokta bizleri ne yazık ki tamamen haklı çıkarmıştır. İlk karantinanın yaşandığı Mart ve Nisan aylarından durumumuz kat ve kat kötüdür. İçinden çıkılmaz bir hal almıştır. Turizm geliri elde edemediğimiz gibi, eğitim sektörünü de kaybettik. İşletmeler salgından dolayı tek tek kapanma yaşıyor. Şu an için yapılması gerekenler bizce nettir.

Öncelikle virüs ithalinden vazgeçilmelidir. Tüm deniz ve hava girişlerinden gelenler 14 gün karantinaya alınmalıdır. Türkiye’de salgın ne yazık ki kontrolden çıkmıştır ve aynı uçak ve gemide seyahat eden herkesin, ülkesine bakmaksızın karantinaya alınması şarttır.

️İçeride en az 3 hafta tam bir kapanma gerekli olduğunu düşünsek de, bu mümkün görünmediği için çok radikal tedbirler alınmalıdır.

️Kamu-Özel ayrımı yapmadan, iş yerlerindeki bulaşmaları engellemek için tedbirler alınmalıdır;

Kişiler, ️odalar, bölümler arası haberleşme ve yazışma tamamen dijital olmalıdır.

Gerekmedikçe yüz yüze toplantı, görüşme vs. yapılmamalı, toplantılar dijital ortamdan yapılmalı.

Çok gerekmedikçe, basılı evrak kullanılmamalı, onun yerine, dijital evrak kullanılmalı. Aynı evrak ile birçok kişinin teması engellenmelidir.

Arkadaş ziyareti, odalar arası ziyaret, birlikte yapılan kahve, çay ve sigara ziyaretleri yasaklanmalıdır.

Yiyecek ve içecekler, çalışılan masada tüketilmeli ve ortak yeme içme alanlarının kullanımı yasaklanmalıdır.

Her odaya girip çıkan odacı, temizlik görevlileri, çay ocağı çalışanları, kesinlikle maskesiz dolaşmamalı ve maskelerini düzgün taktıkları denetlenmelidir. Bu çalışanlara düzenli olarak test yapılmalıdır (haftada bir)

Aynı odada birden fazla kişi olduğunda mutlaka herkes burun ve ağzını kapatan maske takmalıdır.

İçerde vakalar sıfırlanmadan okullar yüz yüze eğitime açılmamalıdır

Kamu-Özel ayrımı yapmadan, okula gidememekten kaynaklı bakım ihtiyacı olan çocukların anne veya babalarına, bu bakımı yapabilmeleri için esneklik gösterilmelidir

Uzaktan çalışma imkanı olan tüm personelin, kamu-özel ayrımı yapmadan, evinden çalışması sağlanmalıdır.

Spor, festival, konser, düğün gibi, kalabalık grupların katılımı olacak etkinlikler iptal edilmelidir

Eğlence mekanları, kumarhaneler, gece klüpleri, ve benzeri kalabalık mekanlar kapalı kalmalıdır.

Lokanta, cafe ve barların sadece açık alanları kullanılmalıdır.

Seçim gezileri tamamen durdurulmalı. Online propogandaya geçilmeli

Tüm kapalı mekanlarda, toplu taşımada, marketler, iş yerleri vs maske takmayana ve takılmasını sağlamayan işletmelere ciddi ceza kesilmelidir.

Plajlar, sadece sosyal mesafe olacak şekilde kullanılmalıdır. Plaj partileri yasaklanmalıdır.