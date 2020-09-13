KıbrısSürmanşet

Maliye Bakanlığı personeline PCR testi yapıldı

13 Eylül 2020
Olgun Amcaoğlu

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu ve çalışanların bir kısmına bugün Bakanlık binasında saat 10.00’da PCR testi uygulandı.

Maliye Bakanlığı’nda iki personelin koronavirüs testlerinin pozitif olarak saptanması sonrasında Bakan dahil tüm personele PCR testi yapıldı.

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu ve çalışanların bir kısmına bugün Bakanlık binasında saat 10.00’da PCR testi uygulandı. Aynı uygulama daha önce de bir grup bakanlık personeline yapılmıştı.

Bakan Amcaoğlu, bu konuda gerek hükümet gerekse bakanlıklar olarak titiz davranmanın önemine dikkat çekti.

Vatandaşlara çağrı yapan Bakan Amcaoğlu, maske, hijyen ve mesafe kurallarına uyulmasını istedi.

 

Daha çok test yapılmalı

Bakan Amcaoğlu, yoğun çalışma temposundaki sağlık çalışanlarının, Maliye Bakanlığı personeline gösterdiği yakın ilgiye teşekkür etti.

Maliye Bakanı Amcaoğlu, daha çok sayıda insanımıza test yapılmasının ve bireysel kurallara uyulmasının, bu illetle savaşta önemli olduğunu ekledi.

Bakan Amcaoğlu, gerek Hükümet gerekse Maliye Bakanlığı olarak, koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan tüm zorlukların aşılması için çalışmalarını sürdürdükleri konusunda da vatandaşın kendilerine güvenmesini istedi.

 


Etiketler
13 Eylül 2020

Benzer Haberler

fotoğrafı

Kurallara uymayan 9 kişi hakkında yasal işlem

13 Eylül 2020
fotoğrafı

Avcıoğlu: Zaroğlu’nu örnek vererek eleştirdi

13 Eylül 2020
fotoğrafı

Macaristan Covid-19 nedeniyle okulları kapatmayacak

13 Eylül 2020
fotoğrafı

Özgöçmen: Önerilere yanıt bulamadık

13 Eylül 2020
fotoğrafı

Çalıştığı iş yerinden 300 TL’lilik ürün çaldı

13 Eylül 2020
fotoğrafı

Kılıç, 120 gram hintkeneviriyle yakalandı

13 Eylül 2020
fotoğrafı

Kasadan para çaldı

13 Eylül 2020
fotoğrafı

Zaroğlu’nun tedavisi, Türkiye’de devam edecek

13 Eylül 2020
fotoğrafı

Özgöçmen: 4. hemşiremizin covid-19 test sonucu pozitif olarak tespit edilmiştir

12 Eylül 2020
fotoğrafı

Pilli: Toplam 2254 test yapıldı, 32 pozitif vakaya rastlandı, 5 kişi taburcu edildi

12 Eylül 2020
Başa dön tuşu