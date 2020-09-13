Kıbrıs

Bulut: Siz dahil Meclis’te 7 vekil var

13 Eylül 2020
Engin Bulut

KıbrısOnAir Kurucusu Engin Bulut, sosyal medyadan Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin “gönüllü doktor” çağrısına cevap verdi.
Açıklama şöyle:
KKTC’nin Cengâver Vekilleri
Sağlık Bakanımız halkı ve doktorları göreve çağırıyor… Sevgili Bakanım siz dâhil mecliste 7 doktor var. Bu çağrıya meclisten başlamak gerekmez mi?
Vekiller neden seçilir? Onlara neden ayrıcalıklar tanınır? Neden ceza yazılmaz? Neden kamu kurumlarında ve halkın içinde el üstünde tutulurlar?
Çünkü doğrudan halkın menfaatini gözettikleri, bunun için canla başla koştukları farz edilir de ondan.
Bu koşuş düğünden düğüne, yemekten yemeğe, parti toplantılarına olanlardan değil ama! Bu koşuş halkın ezildiği, kısıldığı durumları için!
Yasa yapmak için. Yasalardaki açıkları bulmak, yönetimin gözünden kaçanları su yüzüne çıkarmak doğru yolu bulmak için. Siyasiler hatta geçmiş hayatında siyasette yer almış kişilere duyulan saygı tanınan öncelik bundandır..
Ülke yangın yeri, ülke kriz halinde…
Nerede bizim o cengaver vekillerimiz? Neden çiçeği burnunda yeni mezun işsiz hemşireleri cepheye yolluyorsunuz? Neden sizlerden işin ucundan tutmuyorsunuz mesela? Hani o mecliste edilen yeminler?
Salgın hastalık, savaş, büyük tehlike arz eden durumlardan bahsedilir ya hani…
Hah işte o durumdayız tam olarak… Lütfen siz önden buyurun..! Özel uçakta olduğu gibi… Her zamanki gibi.. Park yerinde, resturantta, okullarda olduğu gibi..
Lütfen siz önden buyurun!
Bakın halk sizi göreve çağırıyor..
Engin Bulut KıbrısOnAir Kurucu Üst Yöneticisi


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13 Eylül 2020

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