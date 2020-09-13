Tatar: Kıbrıs Türk halkı Türkiye’nin garantörlüğünden asla vazgeçmez

Başbakan Ersin Tatar, Doğu Akdeniz’deki gelişmeleri TRT Haber’e anlattı. Ersin Tatar’ın açıklamalarından öne çıkanlar:

“Türk mühendisliği bunu başarmıştır”

“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve orada çalışan mühendislere teşekkür etmek istiyorum. Tahmin edilenin üzerinde yoğun bir çalışma var. Denizin 1600 metre kadar altına inen. Su temin projesi çok komplike bir iş ama Türk mühendisliği bunu başarmıştır. Ekiplerden öğrendiğimiz kadarıyla Amerika’dan bile benzer projelerin farklı yerlerde uygulanması için gelip bu projeyi gören ekipler varmış. Asrın projesi ve dünyada bir ilk.”

“Bu bölgede hakimiyet Türkiye Cumhuriyetindedir”

“Doğu Akdeniz’deki hak ve çıkarlarımız çok önemli. Yıllardan beridir bunlar hep tartışılıyor. Ama son bir kaç yıldır Türkiye Cumhuriyeti giderek kararlılığını ortaya koymuştur. Doğu Akdeniz’de, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile birlikte bütün bu zenginliklerin sahiplenilmesi ulusal menfaat ve çıkarlarımızın pekişmesi bakımından iş birliği içerisindeyiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türk halkı bundan tabiki ziyadesiyle memnundur. Uluslararası hukuka, deniz hukukuna, adalete, vicdana baktığımızda hep söylüyoruz bu bölgede hem kıta olarak hem de Doğu Akdeniz’e sahil şeridi olarak hakimiyet Türkiye Cumhuriyetindedir.”