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Özgöçmen: Bu haklı talep masada verilmezse sokakta alınacaktır

5 Ağustos 2020
Ali Özgöçmen
Ali Özgöçmen

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başkanı  Ali Özgöçmen  yaptığı açıklamada, Sağlık bakanı Ali Pilli ve Başbakan Ersin Tatar’dan risk ödeneği konusunda talepte bulunduklarını ancak bu bugüne değin hiçbir olumlu adım atılmadığını belirtti. İşte yapılan açıklama;

“Yıllardır risk ödeneği olmadan sözel ve fiziksel şiddet, her türlü bulaşıcı hastalık gibi çeşitli risklerle karşı karşıya çalışan hemşirelerin risk ödeneği talebi yıllardır görmezden gelinmekte ve reddedilmektedir.

Yaşanan pandeminin bu haklı talebin ne kadar yerinde ve gerçekçi olduğunu birkez daha kamu oyu önünde gözler önüne sermiştir.

Yaşadığı bir çok olumsuz sürece rağmen halk sağlığı ve  halkın paniğe kapılmaması için soğuk kanlılığını koruyarak çalışmaktan ödün vermeyen meslektaşlarım için Sağlık bakanı Ali Pilli ve Başbakan Ersin Tatar’dan risk ödeneği konusunda talepte bulunmuş ancak bu bugüne değin hiçbir olumlu adım atılmamıştır.

Sivil savunma teşkilatı çalışanları için hazırlığı yapılan risk ödeneği konusunun haklı bir taleple yerinde bir karar olduğunu ifade ederken meslektaşlarım hemşireler için risk ödeneğini başta sağlık bakanlığı, başbakan ve bakanlar kurulu aynı zamanda tüm meclisin bilgisine getirdiğimiz kamu oyu aracılığı ile talep ettiğimizi duyuruyoruz.

Ve bilinmesini isteriz ki,bu haklı talep masada verilmezse sokakta alınacaktır.

Saygılarımla…”

 

 


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