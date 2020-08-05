Kıbrıs

Öğrenciler maharetlerini gösterdiler

5 Ağustos 2020
Lefkoşa İzcilik Derneği

Lefkoşa İzcilik Derneği, Lefke Belediyesi işbirliğinde, KKTC Hava sporları federasyonu katkısı ile Lefke Bandabuliya da gerçekleşen etkinlikte öğrenciler maharetlerini gösterdiler.

Haber: Gürsel KARAGÖZLÜ 

Lefkoşa İzcilik Derneği sorumlusu Bakiye Kürtoğlu yaptığı açıklamada pandemi sonrasında Lefke Belediyesi işbirliğinde öğrencilerin evde sıkılmalarından onlara çeşitli 12 aktivite yapmalarını sağladıklarını söyledi.

Bu aktiviteler Kıbrıs’a özgü yiyeceklerin yapıldığı Mutfak atölyesi, Masa oyunları, Kıbrıs sokak oyunları, Taş atölyesi ve çeşitli atölyeler yanında KKTC Hava sporları federasyonu ile de model uçak yapımı atölyesinde öğrenciler çeşitli eserleri ortaya çıkarttılar. Hava sporları federasyonundan Hakan Oruz ve ekibi, öğrencilere model uçak yapımı derslerini verdiler. Öğrenciler model uçak kursunu 5 ders olarak gördüler ve model uçaklarını bugün bitirerek uçurmaya hazır hale getirdiler. Lefkoşa İzcilik Derneğinden Sevim Çemender, iki lider ve altı yardımcı lider ile birlikte tüm atölyelerimizde Lefke Belediyesi ile dört haftalık bir programla anlaştık. Ancak dört haftalık sürecin sonuna yaklaştığımızda öğrencilerin katılımları arttığından bu süreyi iki hafta daha uzattık. Öğrencilerimiz bu sürede becerilerini ortaya koydular Sevim Çemender yönetiminde pek çok eser ortaya çıkarttılar. Bu etkinlikte bizlere destek olan Lefke Belediyesine, Hava sporları federasyonuna, Lefkoşa izcilik derneği yönetimine, Liderler ve yardımcılara, Ailelere ve katılan öğrencilerin hepsine teşekkür ederim dedi.

Lefkoşa İzcilik Derneği

KKTC Hava Sporları federasyonu model uçak sorumlusu Hakan Oruz’da yaptığı açıklamada, Lefkoşa İzcilik Derneği ile Lefke Belediyesinin ortaklaşa düzenledikleri 11-15 yaş arasında yaz dönemindeki etkinliklerine bizlerde model uçak başlangıç kursunu Mehmet Serden arkadaşım ile birlikte altı hafta olarak düzenledik. Bugün kursumuzun son gününü tamamladık. 13 Öğrenci havacılığın model uçak başlangıç kursunu tamamladılar. Bütün havacılar model uçak eğitimi alarak havacılığa başlar öğrencilerimizde bu kursu aldılar. Öğrenciler bu kursta havacılık sevgisini aşıladık. Öğrenciler el becerilerini gösterdiler. Öğrencilerimiz model uçak yaptılar ve bu model uçaklar uçmaya hazır hale getirildi. Bu kursta tüm katkı koyanlara teşekkür ederim.

Lefkoşa İzcilik Derneği


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