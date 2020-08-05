Kıbrıs’ın havasında zehirli gaz yok

Beyrut’ta meydana gelen patlamadan ortaya çıkan kimyasal maddelerden Kıbrıs’ın atmosferi etkilenmedi

Rum İş Teftiş Dairesi Hava Kalitesi Sektörü Müdürü Chrysanthos Savvides, salı günü Beyrut’ta meydana gelen büyük patlama sonucunda ortaya çıkan kimyasal maddelerden Kıbrıs’ın atmosferinin etkilenmediğini söyledi.

Kıbrıs Haber Ajansı’na açıklamada bulunan Savvides, Kıbrıs’taki hava kalitesi izleme ağından alınan verilere göre, Kıbrıs’taki havanın Beyrut’taki patlamadan etkilenmediğini belirtti. Savvides, devamla, hava kalitesi izleme ağı tarafından ölçülen kirletici maddelerden, özellikle patlamanın meydana geldiği malzemenin kimyasal bileşimine, yani amonyak nitrata en yakın kirletici olan azot oksitler konusunda özel bir şey gözlenmediğini söyledi.

Chrysanthos Savvides, patlamanın Kıbrıs’ın 234 kilometre uzağında meydana geldiğini ve aynı zamanda rüzgârın yönünden dolayı da adanın atmosferinin etkilenmediğini açıkladı.