Güney KıbrısManşet

Kıbrıs’ın havasında zehirli gaz yok

5 Ağustos 2020
zehirli gaz

Beyrut’ta meydana gelen patlamadan ortaya çıkan kimyasal maddelerden Kıbrıs’ın atmosferi etkilenmedi
Rum İş Teftiş Dairesi Hava Kalitesi Sektörü Müdürü Chrysanthos Savvides, salı günü Beyrut’ta meydana gelen büyük patlama sonucunda ortaya çıkan kimyasal maddelerden Kıbrıs’ın atmosferinin etkilenmediğini söyledi.
Kıbrıs Haber Ajansı’na açıklamada bulunan Savvides, Kıbrıs’taki hava kalitesi izleme ağından alınan verilere göre, Kıbrıs’taki havanın Beyrut’taki patlamadan etkilenmediğini belirtti. Savvides, devamla, hava kalitesi izleme ağı tarafından ölçülen kirletici maddelerden, özellikle patlamanın meydana geldiği malzemenin kimyasal bileşimine, yani amonyak nitrata en yakın kirletici olan azot oksitler konusunda özel bir şey gözlenmediğini söyledi.
Chrysanthos Savvides, patlamanın Kıbrıs’ın 234 kilometre uzağında meydana geldiğini ve aynı zamanda rüzgârın yönünden dolayı da adanın atmosferinin etkilenmediğini açıkladı.


Etiketler

Benzer Haberler

Photo of 10 yıl önce ekilen selviler yandı

10 yıl önce ekilen selviler yandı

4 Ağustos 2020
Photo of Şahali: Bazı isimler göreve gelir miyim heyecanı taşıyor

Şahali: Bazı isimler göreve gelir miyim heyecanı taşıyor

4 Ağustos 2020
Photo of Küresel ısınma tüm salgınlardan daha fazla öldürecek

Küresel ısınma tüm salgınlardan daha fazla öldürecek

4 Ağustos 2020
Photo of Bengihan: Koltuk derdine düştüler

Bengihan: Koltuk derdine düştüler

4 Ağustos 2020
Photo of Salgının Rum ekonomisine etkisi: Yüzde 7,5 daralma

Salgının Rum ekonomisine etkisi: Yüzde 7,5 daralma

4 Ağustos 2020
Photo of Denktaş: Tatar ve Özersay’ın adaylıktan çekilmesi gerekirdi

Denktaş: Tatar ve Özersay’ın adaylıktan çekilmesi gerekirdi

4 Ağustos 2020
Photo of Şefik:Davaların olası 2’nci dalga öncesi başlaması için tatil kısaltıldı

Şefik:Davaların olası 2’nci dalga öncesi başlaması için tatil kısaltıldı

4 Ağustos 2020
Photo of Ataoğlu ve Arıklı da Tatar ile birlikte Ankara’ya gidecek

Ataoğlu ve Arıklı da Tatar ile birlikte Ankara’ya gidecek

4 Ağustos 2020
Photo of Ülke genelinde 3 gün su kesintisi yaşanacak

Ülke genelinde 3 gün su kesintisi yaşanacak

4 Ağustos 2020
Photo of Güney’e 16 uçuşun 6’sı İngiltere’den

Güney’e 16 uçuşun 6’sı İngiltere’den

4 Ağustos 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı