Özersay: Rum liderliği suça ortak olmaktadır

Limasol’da bulunan bir cami duvarına Yunanistan bayrakları çizilerek, “Bütün Türkler ölün” yazıları yazıldı.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Güney Kıbrıs’ta 1821 Yunan ayaklanmasının 200. yıldönümüne gönderme yapılarak bir camiye daha yine faşist saldırılar yapıldığını belirtti.

Özersay şu paylaşımda bulundu:

‘Güney Kıbrıs’ta 1821 Yunan ayaklanmasının 200. yıldönümüne gönderme yapılarak bir camiye daha yine faşist saldırılar yapıldı bugün. Politis gazetesinin haberi aşağıda. Bu tam bir terbiyesizlik ve provokasyondur. Aynı yere bazen iki kez bazen üç kez üst üste saldırı oluyorsa, bunun sebebi Rum siyasi liderliğinin adım atmıyor ve sorumluları tespit edip cezalandırma yoluna GİTMİYOR olmasıdır. Yani Rum liderliği aslında caydırıcı adımlar atmadığı ve yakalayıp cezalandırmadığı için maalesef bu suça adeta ortak olmaktadır. Geçmişte de defalarca çağrı yaptık ama nafile. Bu adanın başına ne geldiyse bu zihniyete sahip olanlar yüzünden geldi.’