Aracın çarptığı yaya yaşamını yitirdi

Bugün saat 18.50 sıralarında Lefkoşa’da Dr Fazıl Küçük Caddesi üzerinde (Alpet ışıkları- Sanayi Bölgesi İşıklari arası) Gönyeli istikametine doğru çift şeritli yolun sağ şeridi içerisinde seyreden Casin ÇAPİN yönetimindeki TLC 194 plakalı araç sürücüsünün dikkatsizliği sonucu o esnada yolun kuzeyinden güneyine doğru yaya olarak geçen ismi henüz tespit edilemeyen erkek şahsa çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan yaya kaldırıldığı LDH de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.