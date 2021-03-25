KıbrısManşet

Aracın çarptığı yaya yaşamını yitirdi

25 Mart 2021
lefkoşa kaza





Bugün saat 18.50 sıralarında Lefkoşa’da Dr Fazıl Küçük Caddesi üzerinde (Alpet ışıkları- Sanayi Bölgesi İşıklari arası) Gönyeli istikametine doğru çift şeritli yolun sağ şeridi içerisinde seyreden Casin ÇAPİN yönetimindeki TLC 194 plakalı araç sürücüsünün dikkatsizliği sonucu o esnada yolun kuzeyinden güneyine doğru yaya olarak geçen ismi henüz tespit edilemeyen erkek şahsa çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan yaya kaldırıldığı LDH de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

lefkoşa kaza





Etiketler
25 Mart 2021




Başa dön tuşu