Türkiye

Eser Yenenler ikinci kez baba oldu

25 Mart 2021
eser yenenler 2. kez baba oldu





Oyuncu ve sunucu Eser Yenenler ile eşi Berfu Yenenler’in ikinci bebekleri dünyaya geldi. Çift ikinci çocuklarına Mete adını verdi.





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25 Mart 2021




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