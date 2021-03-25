Eser Yenenler ikinci kez baba oldu

Oyuncu ve sunucu Eser Yenenler ile e\u015fi Berfu Yenenler'in ikinci bebekleri d\u00fcnyaya geldi. \u00c7ift ikinci \u00e7ocuklar\u0131na Mete ad\u0131n\u0131 verdi.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nOyuncu Eser Yenenler ile e\u015fi Berfu Yenenler'in ikinci bebekleri bug\u00fcn saat 13.12'de d\u00fcnyaya geldi.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\u0130kinci bebeklerini kuca\u011f\u0131na alan \u00e7ift, o\u011fullar\u0131na Mete ad\u0131n\u0131 verdi.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nHastane Ba\u015fhekimi Dr. Cengiz Bavbek yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada \u015fu ifadeleri kulland\u0131: "Berfu ile Eser Yenenler \u00e7iftinin bebekleri 53 santim, 3 kilogram 715 gram olarak d\u00fcnyaya geldi."\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n"Bebe\u011fin ve annenin sa\u011fl\u0131k durumlar\u0131 gayet iyi. Kendilerine sa\u011fl\u0131kl\u0131 ve uzun bir \u00f6m\u00fcr diliyoruz."\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nEser Yenenler ile Berfu Yenenler 2019 y\u0131l\u0131nda evlenmi\u015fti. \u00c7iftin Kuzey ad\u0131nda bir o\u011fullar\u0131 daha var.\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n