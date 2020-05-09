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Özersay’dan DSÖ’ye mektup

9 Mayıs 2020
Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay
Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay


Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus’e mektup göndererek, KKTC’nin dünyada 21 gündür yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının görülmediği ilk ülke olabileceğini belirtti.

Özersay mektubunda, KKTC’de ilk vakanın görüldüğü 10 Mart’tan bu yana başarıyla yürütülen Kovid-19 mücadelesiyle ilgili Ghebreyesus’i bilgilendirdi.

KKTC’de 8 Mayıs itibarıyla sadece 108 vakaya rastlandığını ve 4 kişinin virüsten yaşamını yitirdiğini hatırlatan Özersay, ülkede tüm pozitif vakaların iyileşerek, hastaneden taburcu edildiğini kaydetti.

KKTC’de uygulanan karantina koşullarının 4 Mayıs’ta kademeli olarak gevşetilmeye başlandığına dikkati çeken Özersay, bu başarı hikayesinin KKTC hükümetinin özverisi sonucu ortaya çıktığına vurgu yaptı.

SALGINLA MÜCADELEDE HIZLI ADIMLAR

Özersay, hükümetinin DSÖ’nün Kovid-19’u pandemi ilan etmesiyle hızılıca harekete geçtiğini, DSÖ rehberliğinde, virüsün yayılmasını önlemek için zamanında ve güçlü önlemler aldığını, ülke insanın da bu önlemlere dikkatlice uyduğunun altını çizdi.

Özersay, KKTC’nin bu süreci en az kayıpla atlatmasını sağlayan bu tedbirlerin, değişen koşullara göre, esneklikle revize edilecek şekilde alındığına dikkati çekti.

Bu süreçte, ilaç ve ventilatör gibi gerekli medikal malzemeler de satın aldıklarını aktaran Özersay, yapabildikleri kadar kişiye test yaptıklarını ve pozitif çıkan kişilerle temas edenleri de takip ettiklerini anlattı.

“DSÖ’NÜN VERİLERİNE KIBRISLI TÜRKLERİN DE EKLENMESİNİ TALEP EDİYORUM”

DSÖ ile KKTC hükümeti tarafından alınan ve uygulanan kararlarla ilgili kapsamlı bilgi paylaşacağını da belirten Özersay, KKTC’nin bu başarı hikayesinin diğer ülkelere de olumlu bir model olmasını umduğunu vurguladı.

Özersay, “Misyonu tüm insanlığın sağlık çıkarlarına hizmet etmek olan DSÖ’den böyle bir sağlık meselesinde siyasi çıkar temelinde bir ayrım gözetmeksizin, tanınmayan KKTC’nin Kovid-19’a karşı önemli başarısını kabul etmesini talep ediyorum. DSÖ’nün paylaştığı resmi verilere Kıbrıslı Türklerin istatistiklerini ve onların tecrübelerini de eklemesini talep ediyorum.” değerlendirmesinde bulundu.

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