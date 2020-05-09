Eturbonews: Kuzey Kıbrıs tatilciler için birinci seçenek olmalı

Dünya çapında turizm ve seyahat haberlerinin yer aldığı ‘eturbonews’ adlı internet sitesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti turizmi ile ilgili bir habere geniş yer verildi.

Habere göre, popüler tatil destinasyonu olan ve 19 Nisan 2020 tarihinden beridir yeni Kovid-19 vakasına rastlanmayan Kuzey Kıbrıs pandemiden tamamen kurtulan ilk ülke olabilir.

Haberde, 2020-2021 yılında en güvenli ve virüs olmayan tatil destinasyonu arayan tatilciler için Kuzey Kıbrıs’ın birinci seçenek olması gerektiği belirtildi.

Haberde, John Hopkins Üniversitesi Koronavirüs Araştırma Merkezi verilerine göre toplam 110’dan az vakaya sahip Kuzey Kıbrıs’ın başlıca Avrupa tatil destinasyonu olduğu ifade edildi.

Haberde, ‘Özellikle İngilizler tarafından güneşi, kumsalları ve Türk Lirası para birimi nedeniyle çok sevilen Kuzey Kıbrıs için bu çok etkileyici bir başarıdır’ denildi.

Ülkedeki Koronavirüsle mücadele sürecine de değinilen haberde, zamanında alınan tüm önlemlerin Kuzey Kıbrıs’ta Koronavirüs’ün yayılmasının önlenmesinde etkili olduğu vurgulandı.

KKTC’de 4 Mayıs itibariyle kısmi sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı ve normalleşme sürecinin başladığı ifade edilen haberde bunun da Koronavirüs açısından güvenli bir tatil arayan İngiliz turistler için iyi bir haber olduğu belirtildi.

Yılın 335 günü güneşli olan Kuzey Kıbrıs’ın yıl boyunca İngiliz ziyaretçileri ağırladığı ve birçok İngiliz’in de oraya yerleştiği bilgisinin de paylaşıldığı haberde ‘Turistler artık yaz tatili rezervasyonlarına güvenle başlayabilir mi? Kuzey Kıbrıs kesinlikle buna inanıyor’ ifadelerine yer verildi.