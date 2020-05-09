KıbrısManşetTurizm

Eturbonews: Kuzey Kıbrıs tatilciler için birinci seçenek olmalı

9 Mayıs 2020
Girne


Dünya çapında turizm ve seyahat haberlerinin yer aldığı ‘eturbonews’ adlı internet sitesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti turizmi ile ilgili bir habere geniş yer verildi.

Habere göre, popüler tatil destinasyonu olan ve 19 Nisan 2020 tarihinden beridir yeni Kovid-19 vakasına rastlanmayan Kuzey Kıbrıs pandemiden tamamen kurtulan ilk ülke olabilir.

Haberde, 2020-2021 yılında en güvenli ve virüs olmayan tatil destinasyonu arayan tatilciler için Kuzey Kıbrıs’ın birinci seçenek olması gerektiği belirtildi.

Haberde, John Hopkins Üniversitesi Koronavirüs Araştırma Merkezi verilerine göre toplam 110’dan az vakaya sahip Kuzey Kıbrıs’ın başlıca Avrupa tatil destinasyonu olduğu ifade edildi.

Haberde, ‘Özellikle İngilizler tarafından güneşi, kumsalları ve Türk Lirası para birimi nedeniyle çok sevilen Kuzey Kıbrıs için bu çok etkileyici bir başarıdır’ denildi.
Ülkedeki Koronavirüsle mücadele sürecine de değinilen haberde, zamanında alınan tüm önlemlerin Kuzey Kıbrıs’ta Koronavirüs’ün yayılmasının önlenmesinde etkili olduğu vurgulandı.

KKTC’de 4 Mayıs itibariyle kısmi sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı ve normalleşme sürecinin başladığı ifade edilen haberde bunun da Koronavirüs açısından güvenli bir tatil arayan İngiliz turistler için iyi bir haber olduğu belirtildi.

Yılın 335 günü güneşli olan Kuzey Kıbrıs’ın yıl boyunca İngiliz ziyaretçileri ağırladığı ve birçok İngiliz’in de oraya yerleştiği bilgisinin de paylaşıldığı haberde ‘Turistler artık yaz tatili rezervasyonlarına güvenle başlayabilir mi? Kuzey Kıbrıs kesinlikle buna inanıyor’ ifadelerine yer verildi.

Etiketler

Benzer Haberler

Photo of “Net açıklama bekliyoruz”

“Net açıklama bekliyoruz”

9 Mayıs 2020
Photo of İskele ve köylerinde korona önlemleri devam ediyor

İskele ve köylerinde korona önlemleri devam ediyor

9 Mayıs 2020
Photo of Tatar: Ekonomimizi yeniden ayağa kaldıracağımıza inanıyoruz

Tatar: Ekonomimizi yeniden ayağa kaldıracağımıza inanıyoruz

9 Mayıs 2020
Photo of Uyuşturucu ve yasadışı ülkeye giriş

Uyuşturucu ve yasadışı ülkeye giriş

9 Mayıs 2020
Photo of 11 kişi maskesiz yakalandı

11 kişi maskesiz yakalandı

9 Mayıs 2020
Photo of Mağusa’da 22 yaşındaki genç evinde ölü bulundu

Mağusa’da 22 yaşındaki genç evinde ölü bulundu

9 Mayıs 2020
Photo of Uluçay: Annelerimizin gülen yüzleri en değerli hazinedir

Uluçay: Annelerimizin gülen yüzleri en değerli hazinedir

9 Mayıs 2020
Photo of Dünya genelinde vaka sayısı 4 milyonu aştı

Dünya genelinde vaka sayısı 4 milyonu aştı

9 Mayıs 2020
Photo of Kanada Montreal’de hastaneler tamamen doldu

Kanada Montreal’de hastaneler tamamen doldu

9 Mayıs 2020
Photo of Nelson: Çok mutluyuz, Ay’da yaşıyor gibiyiz

Nelson: Çok mutluyuz, Ay’da yaşıyor gibiyiz

9 Mayıs 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı