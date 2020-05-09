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Hüdaverdi: Sağlık tüm servetimizdir. Lütfen koruyalım

9 Mayıs 2020
Dahiliye Uzman Hekimi Özcan Hüdaverdi
Dahiliye Uzman Hekimi Özcan Hüdaverdi


Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde görev yapan Dahiliye Uzman Hekimi Özcan Hüdaverdi, sosyal medya hesabından açıklama yaparak, “Covid-19 ile mücadele şimdi başlıyor” dedi.

İşte o paylaşım:

Rehavete kapılmayın lütfen.

2 aydır evimizde oturduk, ailemizi izole ettik , tüm sevenlerimizden mahrum kaldık,ekonomik olarak büyük çöküntüye uğradık ama çok şükür ki korunduk izole olduk!!!!

Sağlık tüm servetimizdir.

Malesef üzülerek yazıyorum.

Şu an gizli covid virüsü taşıyan( portör) ve semptom vermeyen sağlıklı bireyler, açılım sonrası diğer sağlıklı bireylere de vermiş olabilir!.

Covid virüsünün hergün negatif çıkma haberini duysakda bu covidin aramızda olmadığı anlamına gelmiyor!!!

Pazar günü ANNELER günü.

Gözümüz gibi koruduğumuz ailemizi , yaşlımızı , mesafeli ve korumalı bir şekilde koruyalım lütfen

Covid ile mücadele şimdi başlıyor.!!

Dr. Özcan Hüdaverdi

Rehavete kapılmayın lütfen🙏🙏2 aydır evimizde oturduk, ailemizi izole ettik , tüm sevenlerimizden mahrum…

Ozcan Hudaverdi paylaştı: 8 Mayıs 2020 Cuma

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