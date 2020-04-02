Özersay: KKTC’ye sadece KKTC vatandaşları girebiliyor

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Türkiye ile KKTC arasında yapılacak olan deniz seferleriyle ilgili açıklama yaptı.

Özersay şunları söyledi;

“Bugün Türkiye ile KKTC arasında DENİZ SEFERLERİNE başlanacağı yönünde yansıyan haberden sonra gelen yorum ve mesajlardan sonra bunun yanlış anlaşıldığını gözlemledim. O nedenle aşağıdaki kısa açıklamayı yazma ihtiyacı duydum: İster deniz yoluyla isterse hava yoluyla ya da kara kapılarından hiç fark etmez KKTC’ye SADECE KKTC vatandaşları girebiliyor. Türkiye’den gemi ile ülkemize Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ya da üçüncü ülke vatandaşları gelemiyor. Virüse karşı mücadele bağlamında aldığımız bu tedbire göre SADECE KKTC vatandaşları gelebiliyor ve ülkeye ilk girdiklerinde Sağlık Bakanlığımızın uygun göreceği noktalarda 14 gün karantina altında kalmaları gerekiyor. Yani geçen ay almış olduğumuz bu tedbiri değiştimedik, yumuşatmadık. Bu giriş hakkı aynı zamanda KKTC vatandaşlarının, vatandaş olmayan eşleri ve çocukları için de geçerlidir. Kamuoyuna duyrulur”