Dünya geneli korona vaka sayısı 981.221

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bini aşarken pozitif vaka sayısı milyona yaklaştı.

Dünya corona virüs salgınıyla savaşını sürdürüyor; vaka sayısı bir milyona yaklaştı, 50 binin üzerinde can kaybı var. İtalya’da covid-19 salgınından ölenlerin sayısı son 24 saatte 760 artarak 13 bin 915’e yükseldi. Öte yandan, İspanya’da Covid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 950 artarak 10 bin 3’e çıktı. İran’da ise can kaybı 3 bin 160’a yükseldi. İran Meclis Başkanı’nın corona virüse yakalandığı açıkladı.