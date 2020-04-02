Dünya geneli korona vaka sayısı milyonu geçti

Dünya corona virüs salgınıyla savaşını sürdürüyor; küresel çapta vaka sayısı bir milyonu geçti, 51 binin üzerinde can kaybı var. İtalya’da Covid-19 salgınından ölenlerin sayısı son 24 saatte 760 artarak 13 bin 915’e yükseldi. Fransa’da ise virüs nedeniyle 4 bin 503 kişi hayatını kaybeti. Almanya’da virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1048’e çıktı. Öte yandan, İran’da can kaybı 3 bin 160’a yükseldi. İran Meclis Başkanı’nın corona virüse yakalandığı açıkladı.
|Country,
Other
|Total
Cases
|New
Cases
|Total
Deaths
|New
Deaths
|Total
Recovered
|Active
Cases
|Serious,
Critical
|Tot Cases/
1M pop
|Deaths/
1M pop
|World
|1,002,071
|+66,874
|51,434
|+4,242
|210,451
|740,186
|37,705
|128.6
|6.6
|USA
|235,860
|+20,857
|5,626
|+524
|10,324
|219,910
|5,421
|713
|17
|Italy
|115,242
|+4,668
|13,915
|+760
|18,278
|83,049
|4,053
|1,906
|230
|Spain
|110,238
|+6,120
|10,096
|+709
|26,743
|73,399
|6,092
|2,358
|216
|Germany
|84,415
|+6,434
|1,090
|+159
|21,400
|61,925
|3,936
|1,008
|13
|China
|81,589
|+35
|3,318
|+6
|76,408
|1,863
|429
|57
|2
|France
|59,105
|+2,116
|4,503
|+471
|12,428
|42,174
|6,399
|905
|69
|Iran
|50,468
|+2,875
|3,160
|+124
|16,711
|30,597
|3,956
|601
|38
|UK
|33,718
|+4,244
|2,921
|+569
|135
|30,662
|163
|497
|43
|Switzerland
|18,827
|+1,059
|536
|+48
|4,013
|14,278
|348
|2,175
|62
|Turkey
|18,135
|+2,456
|356
|+79
|415
|17,364
|1,101
|215
|4
|Belgium
|15,348
|+1,384
|1,011
|+183
|2,495
|11,842
|1,144
|1,324
|87
|Netherlands
|14,697
|+1,083
|1,339
|+166
|250
|13,108
|1,053
|858
|78