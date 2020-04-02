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Dünya geneli korona vaka sayısı milyonu geçti

2 Nisan 2020

Dünya corona virüs salgınıyla savaşını sürdürüyor; küresel çapta vaka sayısı bir milyonu geçti, 51 binin üzerinde can kaybı var. İtalya’da Covid-19 salgınından ölenlerin sayısı son 24 saatte 760 artarak 13 bin 915’e yükseldi. Fransa’da ise virüs nedeniyle 4 bin 503 kişi hayatını kaybeti. Almanya’da virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1048’e çıktı. Öte yandan, İran’da can kaybı 3 bin 160’a yükseldi. İran Meclis Başkanı’nın corona virüse yakalandığı açıkladı.



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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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