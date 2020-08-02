Özersay: Gelişmeler Kapalı Maraş’ta doğru yolda olduğumuzu gösteriyor

Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı ve bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Kudret Özersay gelişmelerin Kapalı Maraş konusunda doğru yolda olduklarını gösterdiğini belirtti.

Özersay yaptığı yazılı açıklamada, son günlerde yaşanan gelişmelerin adım adım hayata geçirmekte oldukları Maraş politikası konusunda doğru yolda olduklarını göstertiğini belirti.

Gerek Kıbrıs Rum tarafının gerekse diğer uluslararası oyuncuların dikkatli şekilde ilerledikleri sürece kapalı Maraşa dair politikanın hayata geçeceğini ve buna engel olamayacaklarını anlamış durumda olduklarını vurgulayan Özersay, “Altı yıl önce kapalı Maraş’ın KKTC yönetimi altında açılması vizyonumu ortaya koyduğumda buna gülüp geçenler vardı, şimdilerde gerek Kıbrıs Türk tarafındaki pek çok aktör ve kamuoyu artık bu politikayı desteklemeye başladı. Türkiye Cumhuriyeti de artık bu vizyona tam destek veriyor. Bu gelişmeler ve özellikle Rum tarafının bunu engelleyemiyor olduğu yönündeki kendi itirafı durumu ve doğru yolda olduğumuzu gösteriyor” dedi.

“BU KONUYU TÜM DÜNYAYA EN İYİ ŞEKİLDE ANLATACAĞIM”

Özersay yaptığı açıklamasında şu şekilde devam etti:

“Cumhurbaşkanlığı seçimleri ertesinde dünyada kabul gören statüyü de kullanarak Maraş vizyonumuzu uluslararası anlamda en iyi şekilde anlatabileceğime ve dünyadaki aktörlerin olası tepkilerini önleyerek kapalı Maraş’ı Kıbrıs Türk yönetimi aldında mülkiyete dair haklara saygı göstererek eski sakinlerine açabileceğime inanıyorum. Ekim ayındaki Cumhurbaşkanlığı seçimi bu açıdan yani kapalı Maraş’ın açılması açısından çok kritik olacak.

Ezber bozan bu vizyonumuzu hayata geçirmek için uluslararası alanda proaktif bir diplomasi izleyeceğim, beni tanıyan herkes gerek bu konuda gerekse diğer dış politika konularımızda sürekli teni fikir üreten ve hareket hakinde olan bir yaklaşım ortaya koyacağımı bilir” ifadelerini kullandı.