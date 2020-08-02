FutbolSpor

Trabzonspor yeni teknik direktörünü belirledi

2 Ağustos 2020
Eddie Newton
Eddie Newton

Trabzonspor Kulübü, A takımda antrenör olarak görev yapan Eddie Newton ile yeni sezonda teknik direktör olarak devam etme kararı alındığını duyurdu.
Bordo-mavili ekipten yapılan açıklamada, “Yönetim Kurulumuz, A takımımızda antrenör olarak görev yapan Eddie Newton ile yeni sezonda Teknik Direktör olarak devam edilmesi yönündekarar almıştır. Newton’a görevinde başarılar dileriz” denildi.


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