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Oğuz, Serhatköy ve Kumköy pompa istasyonlarinda incelemede bulundu

2 Ağustos 2020
Dursun-oğuz

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz,  KKTC – Anamur arasındaki su boru hattının Akdeniz’deki arıza tamiri için 483 milyon TL’lik ihaleye çıkıldığını, 1 geminin çalışmalara başladığını 4 geminin de önümüzdeki günlerde çalışmalara katılacağını açıkladı.

Oğuz, “5 gemilik filonun, denizdeki tamir ve montaj çalışmalarını Ağustos sonu bitirmesi hedefleniyor” dedi.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre Oğuz, Serhatköy ve Kumköy pompa istasyonlarını ziyaret ederek, incelemede bulundu ve çalışanların bayramını kutladı.

Dursun Oğuz, Türkiye’den Kıbrıs’a döşenen su boru hattında meydana gelen arızanın giderilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü anımsatarak, sıkıntısı yaşanmaması için Geçitköy barajına katkı olarak yerel kaynakların da devreye sokulduğunu kaydetti.

Bakan Oğuz,  KKTC – Anamur arasındaki su boru hattının Akdeniz’deki arıza tamir için 483 milyon TL’lik ihaleye çıkıldığını belirterek, bu çerçevede 1 geminin çalışmalara başladığını 4 geminin de önümüzdeki günlerde çalışmalara katılacağını açıkladı.

Oğuz, 5 gemilik filonun denizdeki tamir ve montaj çalışmalarının Ağustos sonu bitirilmesini hedeflediklerini kaydetti.

 


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