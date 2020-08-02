Eğitim

DAÜ Libyalı öğrenciler birliği veda gecesi düzenledi

2 Ağustos 2020

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Libyalı Öğrenciler Birliği, 2019-2020 Akademik Yılı Bahar Dönemi’nde mezun olan Libyalı öğrenciler için “2020 Veda Gecesi” düzenledi. Söz konusu etkinlik, 24 Temmuz 2020 Cuma günü, saat 18:00’de, DAÜ Deniz Tesisleri’nde (Beach Club) gerçekleşti. Etkinliğe DAÜ Sosyal ve Kültürel İşler’den Sorumlu Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Deniz İşçioğlu da katıldı. Oldukça keyifli geçen gecede öğrenciler kültürel etkinliklerde bulundular. Açılış seremonisinde konuşan DAÜ Libyalı Öğrenciler Birliği Başkanı Ahmed Algurni, tüm mezun arkadaşlarına başarılar diledi ve etkinlik programı ile ilgili bilgi verdi.

“Çok İyi Bir Eğitim Aldınız”

DAÜ Sosyal ve Kültürel İşler’den Sorumlu Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Deniz İşçioğlu da, mezun öğrencileri tebrik ederek, “Sizler DAÜ Ailesi’nin bir parçasısınız. DAÜ mezunları olarak çok iyi bir eğitim aldınız. Eminim ki hepiniz başarılı olacaksınız. Yolunuz açık olsun” dedi. Konuşmaların ardından DAÜ Libyalı Öğrenciler Birliği yönetimi tarafından DAÜ’nün Libyalı mezunlarına anı sertifikası takdim edildi. Gecede geleneksel kıyafetlerini giyen öğrenciler dikkat çekti. Öğrenciler bol bol fotoğraf çekerek geceyi ölümsüzleştirdi.

 


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