KıbrısManşet

Kavurucu sıcaklar etkisini sürdürecek

2 Ağustos 2020
sıcak havada su tüketimi

Kavurucu sıcaklar bayramda da etkisini sürdürüyor.
Bölgemiz alçak basınç sistemi ile sıcak hava kütlesinin etkisi altında…
Hava sıcaklığı mevsim normallerinin 2 ile 3 derece üzerinde seyrediyor..
Kavurucu sıcakların etkilili olduğu ülkemizde Meteoroloji Dairesi de ultraviyole radyasyonunun çok yüksek olduğuna dikkait çekti.
Meteoroloji Dairesi, gerekli tedbirler alınmadan özellikle 11:00 – 16:00 saatleri arasında 10 dakikadan fazla güneş altında kalınmaması gerektiği yönünde uyarı yapıyor.
Sıcak hava ile birlikte orman yangın olasılığı da çok yüksek…


Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Asgari ücret Sterlin karşısında eridi

Asgari ücret Sterlin karşısında eridi

1 Ağustos 2020
Photo of Akdeniz’de 4,2 büyüklüğünde deprem

Akdeniz’de 4,2 büyüklüğünde deprem

1 Ağustos 2020
Photo of Sıcak hava Bayram süresince etkili olacak

Sıcak hava Bayram süresince etkili olacak

1 Ağustos 2020
Photo of Tatar: Çok bedeller ödenerek, acılar çekilerek bugünlere gelindi

Tatar: Çok bedeller ödenerek, acılar çekilerek bugünlere gelindi

1 Ağustos 2020
Photo of Bakan Pilli: Toplam 1212 test yapıldı, 1 yeni vaka

Bakan Pilli: Toplam 1212 test yapıldı, 1 yeni vaka

31 Temmuz 2020
Photo of İki araç çarpıştı: Maddi zarar var

İki araç çarpıştı: Maddi zarar var

31 Temmuz 2020
Photo of Başbakan Tatar ve Sağlık Bakanı Pilli Bayram ziyareti yaptı

Başbakan Tatar ve Sağlık Bakanı Pilli Bayram ziyareti yaptı

31 Temmuz 2020
Photo of Anastasiadis’ten Kurban Bayramı mesajı

Anastasiadis’ten Kurban Bayramı mesajı

31 Temmuz 2020
Photo of Güneyde toplam vaka sayısı 1114’e yükseldi

Güneyde toplam vaka sayısı 1114’e yükseldi

31 Temmuz 2020
Photo of Güneyde vakaların artmasıyla yeni önlemler alındı

Güneyde vakaların artmasıyla yeni önlemler alındı

31 Temmuz 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı