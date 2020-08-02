Kavurucu sıcaklar etkisini sürdürecek

Kavurucu sıcaklar bayramda da etkisini sürdürüyor.

Bölgemiz alçak basınç sistemi ile sıcak hava kütlesinin etkisi altında…

Hava sıcaklığı mevsim normallerinin 2 ile 3 derece üzerinde seyrediyor..

Kavurucu sıcakların etkilili olduğu ülkemizde Meteoroloji Dairesi de ultraviyole radyasyonunun çok yüksek olduğuna dikkait çekti.

Meteoroloji Dairesi, gerekli tedbirler alınmadan özellikle 11:00 – 16:00 saatleri arasında 10 dakikadan fazla güneş altında kalınmaması gerektiği yönünde uyarı yapıyor.

Sıcak hava ile birlikte orman yangın olasılığı da çok yüksek…