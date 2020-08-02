Mehmetcik’te hasatla birlikte üzüm sucuğu yapımına başlandı

Karpaz bölgesinin en güzel beldelerinden Mehmetcik’te üzüm hasadı sürüyor.

Üzüm ürünleriyle ön plana çıkan, ülke üzüm ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan Mehmetçik de hasatla birlikte üzüm sucuğu yapımına da başlandı.

Sadece üzüm suyu ve un ile hazırlanan isteğe göre ceviz ya da badem ile dizimi gerçekleştirilen üzüm sucuğu yapımının püf noktalarını Mehmetçik’de sakin Mehmet Ziya Tolgan BRT için anlattı.

Ülke üzüm ve asma yaprağı ihtiyacının ciddi bir bölümünü karşılayan Mehmetçik beldesinde hasat zamanı ile birlikte üzüm sucuğu yapımına da başlandı.

25 yıldır üzüm sucuğu yapan Mehmet Ziya Tolgan BRT’ye üzüm sucuğu yapımını aşamalı olarak aktardı.

Bu yılki üzüm hasatının oldukça verimli geçtiğini kaydeden Tolgan, ilk olarak yıkanan üzümlerin ezilerek prslendiğini, daha sonra da suyunun alınarak kara kazanlarda havara toprağı ile kirinden arındırıldığını ifade etti.

Üzüm sucuğuna hiçbir şekilde şeker katılmadığını sadece üzüm suyu ile 5’te bir oranda un ile yapıldığını söyleyen Tolgan, dipfrizde muhafaza edilen sucuğun çıkarıldığında tazeliğini koruduğunu ancak donarsa bu sucuğa ya pekmez ya da şeker katıldığının anlaşılabileceğini sözlerine ekledi.