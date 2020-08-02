“Hentbolda bu yıl lisans, vize, transfer ücreti alınmayacak”

KKTC Hentbol Federasyonu Başkanı Bahadır Ayhan hentbolun içinde bulunduğu durum ve gelecek sezon planlaması hakkında açıklamalar yaptı. Geçtiğimiz gün yapılan mali genel kurulda kulüplerin oy birliği ile onayladığı faaliyet raporu ve mali raporun ardından kulüplere de önemli açıklamalar yapan Bahadır Ayhan, “gelecek sezon kulüpler için çok zor geçecek” dedi.

“Kulüplere destek olunmazsa kapatmak zorunda olacaklar”

Hentbolda 2020 yılı başta olmak üzere gelecek sezonun da çok zor geçeceğini belirten başkan Bahadır Ayhan şöyle konuştu: “Ekonomik koşullardan dolayı takımlar yeni dönemde çok zor günler yaşayacaktır. Devlet eğer futbola verdiği desteğin benzerini diğer spor federasyonlarına vermezse birçok federasyon çatısı altındaki kulüpler için de ayni sıkıntı yaşanacağını düşünüyorum. Futbol dışındaki federasyonların geliri neredeyse yoktur. Federasyonlar buldukları sponsorlarla ancak kupa madalya ve özel turnuvaları düzenleyebiliyor. Devlet ne katkı verirse onunla da hakemler ödenebiliyor ve lig organize ediliyor. Hentbol özelinde söylüyorum, yeni dönemde kulüplere katkı veremezsek birçok kulüp kapatmak zorunda kalacak. Federasyonun kulüplere destek verebilmesi için Devletin, Resmi Gazete’de yayınlanan katkıları vermesini bekleyeceğiz.”

“Elimizdeki imkanlarla üzerimize düşeni yapacağız”

Hentbol Federasyonu Başkanı Bahadır Ayhan, “Federasyon olarak elimizdeki imkanlar ve olanaklarla kulüplere yardımcı olmaya çalışacağız. Bu bağlamda da yeni sezonda kulüplerden lisans, vize ve transfer ücreti almama kararı aldık. Bunu da kulüplere bildirdik. Sadece yabancı oyuncu transfer edilecekse onun ücreti alınacak. Kulüplerden bu yıl başka da ücret almayacağız. Virüsle mücadelede iyi süreç devam ederse liglerin 7 Eylül’de başlamasını planladık. Tüm takımlara forma, top ve vaks yardımı yapmamız gerekiyor. Bazı takımlara ulaşım konusunda da destek olmamız gerekiyor. Federasyon olarak bizler sponsor bulamazken, kulüpler ancak forma yapabilecek kadar sponsor bulabiliyor. Kısacası bu yıl kulüplere destek olunmazsa birçok kulüp kapatacak” dedi.

Asbaşkan Yener Sarp’a teşekkür etti

Hentbol Federasyonu’nda uzun yıllardır sporcu ve ardından da son olarak yönetici olarak görev yapan, Bahadır Ayhan yönetiminde de asbaşkanlık grevini yürüten Yener Sarp yaşadığı sağlık sorunları yanında akademik kariyer planlaması olması nedeniyle görevinden ayrıldı. Genel kurulda tüm kulüplere teşekkür eden ve bu kararını açıklayan Yener Sarp’a başkan Bahadır Ayhan da hizmetleri için teşekkür ederek ona bir anı hediyesi takdim etti. Hentbol Federasyonu’nda yeni dönem asbaşkanlık görevine Güneş Güneşoğlu getirildi