Özersay: Bu diplomaların da mutlaka araştırılması gerekir - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cuma, Mart 22, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısManşet

Özersay: Bu diplomaların da mutlaka araştırılması gerekir

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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HP Genel Başkanı Kudret Özersay, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nden diploma alıp devlete veren belediye başkanı, kaymakam ve müdür olan isimlerin olduğu iddiasında bulundu. Özersay, “Bu diplomaların da mutlaka araştırılması gerekir” dedi.

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nden (KSTU) diploma alıp devlete veren, tedavüle süren ve maaş artışı da almış olan belediye başkanı, kaymakam ve müdür olan isimlerin olduğu iddiasında bulundu.


Konuyla ilgili açıklama yapan Özersay, “Bu diplomaların da mutlaka araştırılması gerekir” dedi.

Özersay’ın paylaşımı şöyle:

“Sahte diplomalarla gündeme gelen üniversiteden diploma alıp devlete veren, yani tedavüle süren hatta maaş artışı da almış olan ve şu anda belediye başkanı, kaymakam, müdür olan isimler var.

Bu isimlerin diplomaları sahte mi değil mi bilmiyorum ama bildiğim şey bu diplomaların da mutlaka araştırılması gerektiğidir.

Takipçisi olacağız”

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Tags:kudret özersaysahte diploma
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