Mağusa Polis Müdürü Sel, tutuksuz yargılanacak

“Sahte diplolama” soruşturması kapsamında mahkemeye çıkarılan Mağusa Polis Müdürü Barış Sel, teminata bağlandı. Mahkemede söz alan Barış Sel gözyaşlarını tutamadı, “Bu bir komplodur” dedi.

“Sahte diplolama” soruşturması kapsamında mahkemeye çıkarılan Mağusa Polis Müdürü Barış Sel, teminata bağlandı. Mağusa Polis Müdürü Barış Sel, Yakında polis terfilerinin beklendiğini, kendisinin Polis Genel Müdürü olmak için en iyi aday olduğunu ancak mevcut müdür tarafından önünün kesildiğini, kendisine komplo kurulduğunu iddia etti. Mahkemede yeni bulgular aktaran polis, zanlının mezuniyet belgesi ve sahte diplomayı tedavüle sürerek Ekim 2023’ten bu yana toplamada 7 bin 174 TL suç geliri elde ettiğini söyledi. Polis ayrıca yine aynı diploma sayesinde terfi sınavında 3 puan elde ettiğinin tespit edildiğini aktardı.

Tepki göster Bayıldım 0 Bayıldım Huzurlu 1 Huzurlu Hahaha 0 Hahaha Üzüldüm 0 Üzüldüm Hayran Kaldım 0 Hayran Kaldım Facia 0 Facia 0 Shares Facebook Twitter Whatsapp Gmail Linkedin