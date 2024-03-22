Bir GKK mensubu daha sahte diploma soruşturması kapsamında tutuklandı

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) mensubu Yüzbaşı Ali Toprak, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi‘nde (KSTBU) yürütülen “sahte diploma” soruşturması kapsamında tutuklanarak, bugün Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı
Polis: 8 ders notunda usulsüzlük tespit edildi
Mahkemede olguları aktaran polis, zanlı Toprak’ın “Sahte Evrak Düzenlenmesini Tahrik Etme” ve “Sahte Evrakı Tedavüle Sürme” suçlarından tutuklandığını belirterek, zanlının ders notlarında usulsüzlük tespit edildiğini aktardı.
Polis zanlının 8 ders girişi kayıtlarında sahtelik tespit edildiğini söyleyerek, sahte diplomasını 12 Temmuz 2023 tarihinde GKK’ya vererek sahte belgeyi tedavüle sürdüğünü kaydetti.
Polis zanlının gönüllü ifade verdiğini belirtti ve 3 gün tutukluluk talep etti. Mahkeme zanlının 3 gün tutuklu kamasına hükmetti.