Senyör ve Tenise Hoş Geldin Turnuvası devam ediyor - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cuma, Mart 22, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Senyör ve Tenise Hoş Geldin Turnuvası devam ediyor

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Senyör ve Tenise Hoş Geldin Turnuvası devam ediyor

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen Senyör ve Tenise Hoş Geldin Turnuvası zevkli ve çekişmeli karşılaşmaları ile devam ediyor. Kadınlar ve erkekler kategorilerinde çeyrek final maçları oynandı.

 


Kategorilerde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle;

 

TEK KADINLAR – Çeyrek Final

Betül Gökay – Nağme Ekenoğlu                                 0/6 1/6

Sevşen Dandana – Laika Karşılı                                   1/6 2/6

Nina Ratib – Yasemin Çıral                                          7/5 5/7 10/5

 

TEK ERKEKLER – Consolation

Buğra Barın – Reşat Yüksel                                          6/4 7/5

Umut Demir – Erdem Akbaşoğlu                           2/6 6/4 3/6

 

ÇİFT ERKEKLER – Çeyrek Final

German Pryhunov / Maxım Ban – Sercan Erozan / Hasan Gazioğlu               0/6 0/6

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Tags:Senyör ve Tenise Hoş Geldin Turnuvası
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