Northernland Kıbrıs Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cuma, Mart 22, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Northernland Kıbrıs Kupası’nda yarı final eşleşmeleri belli oldu

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Northernland Kıbrıs Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Northernland Kıbrıs Kupası’nda yarı final kuraları çekildi. Yarı final ilk maçları 3 Nisan Çarşamba, rövanşlar ise 17 Nisan Çarşamba günü oynanacak.

 


Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda gerçekleşen kura çekimi sonucu eşleşmeler şu şekilde oldu;

 

Göçmenköy İYSK – Miracle Karşıyaka ASK

Mağusa Türk Gücü – Tremeşeli H. Dumlupınar TSK

 

3 Nisan 2024 Çarşamba

Lefkoşa Atatürk Stadı: Göçmenköy İYSK – Miracle Karşıyaka ASK (Saat 15.30)

Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı: Mağusa Türk Gücü – Tremeşeli H. Dumlupınar TSK (Saat 19.30)

 

 

 

17 Nisan 2024 Çarşamba

Karşıyaka Şengül Törehan Stadı: Miracle Karşıyaka ASK – Göçmenköy İYSK (Saat 15.30)

Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı: Tremeşeli H. Dumlupınar TSK – Mağusa Türk Gücü (Saat 19.30)

 

 

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